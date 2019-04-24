Экономика
Граждан планируется избавить от потерь при смене пенсионного фондаКоммерсантъ вчера в 18:03
Граждане наконец будут избавлены от потерь инвестиционного дохода, которые уже превысили 120 млрд руб. При этом фондам придется выбирать стратегию — либо долгосрочное инвестирование, но редкое получение вознаграждения или же краткосрочное, предполагающее частый доход, но несущее высокие риски.
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