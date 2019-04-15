Экономика
Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛREGNUM 01:08
Критерием низкого достатка станут доходы граждан, которые после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума. В среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить592
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 12:24, Ашберн
Общество
Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра
Поправки правительства РФ ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию процедуры техосмотра автомобилей, сообщил в понедельник "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Обновлено в 05:01
Политика
На Украине появились билборды с фото Порошенко и надписью «Конец»
В полиции заявили, что политическая реклама размещена с нарушением законодательства Билборды с фотографией затылка действующего президента Украины Петра Порошенко и надписью "Конец" появились на улицах ряда украинских городов, передает ТАСС.
Обновлено в 03:48
Политика
Дания не смогла назвать сроки решения по новому маршруту Nord Stream 2
Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило третью заявку компании Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока-2", на строительство трубопровода на территории страны, однако не может назвать конкретные сроки решения по документу, говорится в сообщении агентства Это уже третья попытка с российской стороны согласовать маршрут газопровода по территории Северной Европы.
Обновлено в 11:18
Экономика
Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе
Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Футбол
«Краснодар» заинтересован в услугах Ананидзе
Футбольный клуб "Краснодар" проявляет заинтересованность в приобретении полузащитника самарских "Крыльев Советов" и сборной Грузии Джано Ананидзе.
Обновлено в 10:57
Общество
В Липецке родители решили разделить детей в детсаду по уровню достатка
Устроить раздельный праздник для детей решил родительский комитет одного из детских садов города Елец, 15 апреля стало известно благодаря соцсетям.
Обновлено в 09:11
Политика
В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму
Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Политика
Антонов: новое стратегическое оружие России не подпадает под СНВ-III
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новое российское стратегическое оружие не подпадает под действие договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Обновлено в 11:39
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 07:54
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Здоровье
Депздрав Москвы советует не принимать горячую ванну дольше 5 минут
«Не рекомендую дольше 5 минут принимать горячую ванну, температура которых до 40 градусов», — сказал медик.
Обновлено в 06:23
Здоровье
Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам
"Люди смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только днем, но и в вечерние часы, и в субботу", - отметил он, говоря об одном из нововведений.
Обновлено в 09:36
Спорт
Мамаев пожаловался на условия в автозаке
Обновлено в 10:40
Политика
Суд обязал антикоррупционное бюро открыть дело против Зеленского
Суд в Киеве обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Владимира Зеленского по факту растраты госсредств.
Обновлено в 11:10
Гаджеты
Смартфон Nubia X с двумя экранами получил Android 9.0 Pie
Выпущенный в прошлом году Nubia X изначально работал под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo, но теперь разработчики предложили его владельцам загрузить бета-версию Android 9.0 Pie.
Обновлено в 06:18
Авто
Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае
Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Наука
РНК-шпилька увеличила точность CRISPR в 50 раз
Американские исследователи показали, что добавление небольшого элемента вторичной структуры к направляющей РНК может существенно увеличить точность редактирования ДНК CRISPR-системами.
Обновлено в 11:00
Гаджеты
Разрешение нового монитора Apple составит 6240 х 2880 пикселей
По данным Джеффа Бенджамина (Jeff Benjamin), аналитика и автора известного ресурса 9to5Mac, разрешение монитора составит 6240 х 2880 пикселей, то есть, в отличие от iMac с экраном разрешением 5К, новинка окажется более вытянутой по горизонтали, более широкоформатной.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Расставшаяся с мужем Водонаева завела роман с бортпроводником
Только-только расставшись с мужем Алексеем Косинусом, телеведущая Алена Водонаева нашла себе нового избранника.
Обновлено в 12:07
Политика
В МИД России раскритиковали «недипломатичные манеры» Помпео
«В Москве обратили внимание, что в ходе продолжающегося турне по странам Латинской Америки госсекретарь США Майк Помпео позволил себе ряд неприемлемых высказываний в адрес нашей страны, в частности в контексте событий в Венесуэле», — рассказали РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 10:57
Происшествия
В Севастополе ФСБ задержала лидера радикальных исламистов
«35-летний уроженец Узбекистана, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений», — сообщили в ФСБ.
Обновлено в 12:09
Происшествия
В ХМАО нашли двух детей в неотапливаемом вагончике без еды и воды
Мать оставляла двоих детей в неотапливаемом вагончике без еды и воды в городе Мегион (ХМАО), возбуждены два уголовных дела, сообщает в понедельник местный отдел МВД.
Обновлено в 10:49
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:38
Музыка
Солистку группы SEREBRO госпитализировали после выступления
14 апреля на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ» солистке нового состава группы SEREBRO Ирине Титовой стало плохо после выступления.
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Евросоюз окончательно утвердил поправки к газовой директиве
Совет Европейского союза окончательно утвердил поправки к газовой директиве ЕС.
Обновлено в 06:32