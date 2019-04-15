Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛREGNUM 01:08

Критерием низкого достатка станут доходы граждан, которые после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума. В среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.

Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ

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