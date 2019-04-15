Экономика

Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛREGNUM 01:08

Критерием низкого достатка станут доходы граждан, которые после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума. В среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
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Депутат поддержал отмену НДФЛ для малоимущих

РИА Новости07:50

Освобождение бедных россиян от налогов признали бессмысленным

URA.Ru07:25

СМИ узнали о возможности освободить от НДФЛ россиян с низкими зарплатами

РБК00:37

В правительстве опровергли план по отмене НДФЛ для малообеспеченных

Телеканал 360°03:44

В правительстве не обсуждают отмену НДФЛ для малообеспеченных граждан

ТАСС02:37

Вопрос об освобождении малоимущих от НДФЛ не планируется обсуждать в ближайшие полгода

Интерфакс03:15

Профсоюзы будут добиваться освобождения малоимущих от уплаты НДФЛ

Известия09:20
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 12:24, Ашберн
Общество

Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра

Поправки правительства РФ ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию процедуры техосмотра автомобилей, сообщил в понедельник "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Обновлено в 05:01
Политика

На Украине появились билборды с фото Порошенко и надписью «Конец»

В полиции заявили, что политическая реклама размещена с нарушением законодательства Билборды с фотографией затылка действующего президента Украины Петра Порошенко и надписью "Конец" появились на улицах ряда украинских городов, передает ТАСС.
Обновлено в 03:48
Политика

Дания не смогла назвать сроки решения по новому маршруту Nord Stream 2

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило третью заявку компании Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока-2", на строительство трубопровода на территории страны, однако не может назвать конкретные сроки решения по документу, говорится в сообщении агентства Это уже третья попытка с российской стороны согласовать маршрут газопровода по территории Северной Европы.
Обновлено в 11:18
Экономика

Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе

Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Футбол

«Краснодар» заинтересован в услугах Ананидзе

Футбольный клуб "Краснодар" проявляет заинтересованность в приобретении полузащитника самарских "Крыльев Советов" и сборной Грузии Джано Ананидзе.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Общество

В Липецке родители решили разделить детей в детсаду по уровню достатка

Устроить раздельный праздник для детей решил родительский комитет одного из детских садов города Елец, 15 апреля стало известно благодаря соцсетям.
Обновлено в 09:11
Политика

В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму

Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Политика

Антонов: новое стратегическое оружие России не подпадает под СНВ-III

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новое российское стратегическое оружие не подпадает под действие договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Обновлено в 11:39
Экономика

Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»

Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 07:54
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов

Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Здоровье

Депздрав Москвы советует не принимать горячую ванну дольше 5 минут

«Не рекомендую дольше 5 минут принимать горячую ванну, температура которых до 40 градусов», — сказал медик.
Обновлено в 06:23
Здоровье

Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам

"Люди смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только днем, но и в вечерние часы, и в субботу", - отметил он, говоря об одном из нововведений.
Обновлено в 09:36
Спорт

Мамаев пожаловался на условия в автозаке

Обновлено в 10:40
Политика

Суд обязал антикоррупционное бюро открыть дело против Зеленского

Суд в Киеве обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Владимира Зеленского по факту растраты госсредств.
Обновлено в 11:10
Гаджеты

Смартфон Nubia X с двумя экранами получил Android 9.0 Pie

Выпущенный в прошлом году Nubia X изначально работал под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo, но теперь разработчики предложили его владельцам загрузить бета-версию Android 9.0 Pie.
Обновлено в 06:18
Авто

Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае

Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Наука

РНК-шпилька увеличила точность CRISPR в 50 раз

Американские исследователи показали, что добавление небольшого элемента вторичной структуры к направляющей РНК может существенно увеличить точность редактирования ДНК CRISPR-системами.
Обновлено в 11:00
Гаджеты

Разрешение нового монитора Apple составит 6240 х 2880 пикселей

По данным Джеффа Бенджамина (Jeff Benjamin), аналитика и автора известного ресурса 9to5Mac, разрешение монитора составит 6240 х 2880 пикселей, то есть, в отличие от iMac с экраном разрешением 5К, новинка окажется более вытянутой по горизонтали, более широкоформатной.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Расставшаяся с мужем Водонаева завела роман с бортпроводником

Только-только расставшись с мужем Алексеем Косинусом, телеведущая Алена Водонаева нашла себе нового избранника.
Обновлено в 12:07
Политика

В МИД России раскритиковали «недипломатичные манеры» Помпео

«В Москве обратили внимание, что в ходе продолжающегося турне по странам Латинской Америки госсекретарь США Майк Помпео позволил себе ряд неприемлемых высказываний в адрес нашей страны, в частности в контексте событий в Венесуэле», — рассказали РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 10:57
Происшествия

В Севастополе ФСБ задержала лидера радикальных исламистов

«35-летний уроженец Узбекистана, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений», — сообщили в ФСБ.
Обновлено в 12:09
Происшествия

В ХМАО нашли двух детей в неотапливаемом вагончике без еды и воды

Мать оставляла двоих детей в неотапливаемом вагончике без еды и воды в городе Мегион (ХМАО), возбуждены два уголовных дела, сообщает в понедельник местный отдел МВД.
Обновлено в 10:49
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:38
Музыка

Солистку группы SEREBRO госпитализировали после выступления

14 апреля на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ» солистке нового состава группы SEREBRO Ирине Титовой стало плохо после выступления.
Обновлено вчера в 16:10
Политика

Евросоюз окончательно утвердил поправки к газовой директиве

Совет Европейского союза окончательно утвердил поправки к газовой директиве ЕС.
Обновлено в 06:32
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