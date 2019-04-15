Экономика
Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛREGNUM 01:08
Критерием низкого достатка станут доходы граждан, которые после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума. В среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
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Общество
Малышева ответит в суде перед производителем мяса
Предмет иска и суть претензий производителя куриного мяса к ответчикам в материалах суда не раскрываются.
Обновлено вчера в 22:38
Общество
Кубань вошла в тройку регионов по числу новых рабочих мест
В Краснодарском крае в за 2016 - 2018 год было создано 131,5 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщили эксперты агентства РИА Рейтинг.
Обновлено в 03:25
Футбол
ПСЖ впервые с 2000 года пропустил пять голов в чемпионате Франции
ПСЖ впервые с декабря 2000 года пропустил пять мячей в чемпионате Франции, тогда парижане проиграли "Седану" со счетом 1:5.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына
Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне, днём 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Наука
Ученые опровергли распространенный миф о женщинах Древнего Египта
Распространенный миф о женщинах Древнего Египта опровергли ученые Альбертского университета в Канаде.
Обновлено в 02:57
Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Погба
По информации Marca, в английском клубе хотят продлить контракт с французским футболистом, чтобы избежать его потери в ближайшее время.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено вчера в 16:06
Важное за сутки
Титул «Мисс Россия-2019» завоевала Алина Санько
Уроженка города Азов Ростовской области Алина Санько стала «Мисс Россия-2019». Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте конкурса.
Обновлено вчера в 02:30
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Авто
Эксперты рассказали, как правильно мыть автомобиль
Опытные мойщики советуют выдерживать химию на кузове 1-2 минуты, эксперты «Автовзгляда» пришли к выводу, что ля более эффективной мойки следует подождать 3-4 минуты, поскольку на мойках самообслуживания есть риск того, что моющие средства слишком разбавлены водой.
Обновлено вчера в 03:05
Общество
В понедельник в Москве потеплеет до плюс 12 градусов
В течение дня понедельника в Москве ожидается 10-12 градусов выше нуля, в Подмосковье - плюс 7-12 градусов.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
В МИД считают инцидент с миной в Шереметьеве провокацией
Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости прокомментировал инцидент с американцем, пытавшимся пронести мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества, на борт самолёта в столичном аэропорту Шереметьево в марте.
Обновлено в 03:27
Музыка
Полина Гагарина заняла 5 место на шоу «Singer» в Китае
Обновлено вчера в 13:26
Армия и оружие
Российские корабли следят за американским эсминцем в Черном море
Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США "Росс", сообщили в Минобороны.
Обновлено в 03:19
Политика
В двух городах Башкирии назначены новые главы администраций
На оперативном совещании в правительстве были представлены новые главы Межгорья и Нефтекамска.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Политика
Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено вчера в 17:50
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба
Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
Отказавшийся от помощи медиков сгоревший алкоголик умер от ожогов
Следующие попытки убедить мужчину в необходимости помощи врачей предприняла вернувшаяся домой жена и родители пострадавшего, которые еще не раз вызывали медиков.
Обновлено в 03:16
Космос
«Садиться туда — наверняка катастрофа». Чем опасна экспедиция на Венеру
За миллиарды лет Земля превратилась в цветущий теплый рай, полный жизни, а Венера — в выжженную пустыню без капли влаги.
Обновлено в 01:00
Музыка
Мадонна анонсировала новый альбом «Madame X»
Обновлено в 01:44
Авто
В Сети появились первые фотографии нового Mercedes-Benz GLS
Премьера полноразмерного кроссовера Mercedes-Benz GLS-Class нового поколения состоится 17 апреля в рамках международного автосалона в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Барах Чемурзиев арестован судом на два месяца
Нальчикский городской суд сегодня принял решение об аресте на два месяца еще одного лидера ингушских протестов - Бараха Чемурзиева.
Обновлено вчера в 15:44
Финансы
Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в понедельник, 15 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:01
Общество
ВЦИОМ выяснил долю не работающих по специальности россиян
В целом 28% россиян никогда не работали по своей специальности, среди людей со средним образованием их доля 36%.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина
Семерых членов экипажа британской подводной лодки HMS Talent, уличенных в употреблении кокаина, уволили с флота.
Обновлено вчера в 03:16