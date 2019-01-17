Экономика
Россияне установили рекорд по расходам в декабреМосковский Комсомолец вчера в 23:46
Расходы россиян в декабре номинально стали самыми высокими за последние четыре года, но реальные расходы стали самыми низкими за тот же период. Об этом пишет в четверг агентство РИА Новости со ссылкой на исследование.
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«Ромир» сообщил о номинальном росте предновогодних расходов россиян в 2018 году
Rambler News Service03:20
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