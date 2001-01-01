Футбол

Грасия продлит контракт с «Уотфордом» на следующей неделе
Евро-футбол.ру
08:14

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия продлит контракт с клубом.
Евро-футбол.ру08:14

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СМИ: Экс-тренер «Рубина» продлит контракт с «Уотфордом» на следующей неделе

Матч ТВ11:16

СМИ: Экс-тренер «Рубина» продлит контракт с «Уотфордом» на следующей неделе

Sportbox.RU11:16

Грасия на следующей неделе продлит контракт с «Уотфордом» до лета 2021 года

Чемпионат10:50

СМИ: Грасия продлит контракт с «Уотфордом» на следующей неделе

Спорт-Экспресс08:58

Грасия на следующей неделе подпишет контракт с «Уотфордом»

Soccer.ru08:38

Грасия продлит контракт с «Уотфордом» на следующей неделе

Евро-футбол.ру08:14
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:05, Ашберн
Футбол

Капитаном «Спартака» интересуются «Крылья советов»

31-летний хавбек московского "Спартака" Денис Глушаков является объектом пристального интереса со стороны самарских "Крыльев советов", сообщает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 11:55
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Сергей Веденеев: ЦСКА не пропустит, у «Ахмата» не такая опасная атака

Скорее всего ЦСКА не пропустит, потому что у Ахмата не такая опасная атака.
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Наингголан — о тренере сборной Бельгии: «Он жалок»

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан считает жалким тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, который сперва не включил Наингголана в заявку национальной команды на ЧМ-2018, а потом приносил свои извинения.
Обновлено в 11:33
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Обновлено в 11:00
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Аленичев: подготовка «Енисея» к ближайшим матчам проходит в штатном режиме

Футболисты красноярского "Енисея" готовятся к ближайшим матчам Российской премьер-лиги (РПЛ) в штатном режиме.
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Часть матчей ЧМ-2022 по футболу могут провести за пределами Катара

Некоторые матчи чемпионата мира по футболу - 2022 могут провести за пределами Катара. Об этом сообщает газета The Guardian.
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Джастин Клюйверт признался, что его вдохновляет Роналду

Нападающий "Ромы" Джастин Клюйверт рассказал, что его вдохновляет пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду.
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Футбол

Головин вернулся в общую группу «Монако»

Обновлено в 09:11
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«Барселона» поставила Неймару три условия

Как сообщает Goal, несколько представителей каталонского клуба уже встречались с Неймаром и рассказали, при каких условиях готовы предложить ему контракт.
Обновлено в 10:46
Футбол

Ларссон: сборная России произвела впечатление во всём мире

Полузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон оценил выступление национальной команды России в нынешнем году, которая на прошедшем летом домашнем чемпионате мира смогла дойти до четвертьфинала, где лишь в серии пенальти уступила сборной Хорватии.
Обновлено в 05:31
Футбол

Вертонген вернулся в общую группу «Тоттенхэма» перед матчем с «Челси»

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген тренируется в общей группе перед матчем 13-го тура АПЛ с «Челси».
Обновлено в 10:39
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«Спартак» летом отказался продавать Рошу в «Крузейро» за 10 млн евро

Бразильский клуб предлагал за 24-летнего хавбека 10 миллионов евро несколькими траншами, но руководство красно-белых отказалось расставаться с игроком.
Обновлено в 11:30
Футбол

Вратарь «Зенита» Лодыгин получил травму и выбыл до конца года

Голкипер «Зенита» на тренировке получил травму и не сыграет до конца года. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Обновлено в 11:05
Футбол

«Арсенал» поместил фотографию Аршавина на «стену почета»

Лондонский "Арсенал" обновил "стену почета", находящуюся рядом со стадионом "Эмирейтс" и поместил на нее новых игроков, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:20
Футбол

«Балтика» полностью погасила долги перед футболистами

Руководство футбольного клуба "Балтика" погасило задолженности перед футболистами в полном объеме.
Обновлено в 11:48
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Хавьер Грасия
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Уотфорд».
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Уотфорд
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Уотфорда, графство Хартфордшир. В настоящее время выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1881 году под названием «Уотфорд Роверс».
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