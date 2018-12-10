с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поощрении 40 регионов за высокие темпы роста экономики на общую сумму 19,96 млрд рублей. Документ был опубликован в понедельник, 10 декабря, на сайте правительства.

Экономика Экономика Франция подсчитала стоимость чрезвычайного положения Макрона В понедельник, 10 декабря, Макрон выступил в эфире телеканала BFMTV и объявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране.

Энергетика Энергетика Подписано постановление о либерализации цен на СПГ в России Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 30 ноября подписал постановление об освобождении от регулирования газа, в цепочке поставок которого использована технология сжижения, сообщает сайт кабинета министров.

Экономика Экономика Медведев запретил продавать непищевые спирты дешевле алкоголя Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 10 декабря, подписал постановление, которое запрещает продавать спиртосодержащую непищевую продукцию дешевле алкоголя.

Экономика Экономика Парламент Венесуэлы заявил о росте инфляции до 1 300 000% Инфляция в Венесуэле к концу ноября достигла 1 300 000% в годовом исчислении, передает Reuters со ссылкой на заявление парламента страны.

Финансы Финансы Реальный эффективный курс рубля с начала года снизился на 6,5% Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) за январь-ноябрь 2018 года снизился на 6,5%, в ноябре - на 0,1%, свидетельствуют данные ЦБ РФ.

Экономика Экономика Минпромторг и группа «ГАЗ» заключили СПИК по производству автомобилей Группа "ГАЗ", Минпромторг РФ и правительство Нижегородской области в понедельник заключили специнвестконтракт (СПИК) о создании нового и модернизации действующего производства автомобилей.

Энергетика Энергетика Эксперты: Сделка ОПЕК+ была «хорошей», но «недостаточной» По мнению аналитиков нефтяного рынка, соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи сыграло позитивную роль, но оказалось «недостаточным».

Экономика Экономика Россияне увлеклись кредитами на «черный день» Россияне предпочитают оформлять кредитные карты на «черный день» и не пользуются ими.

Экономика Экономика Санацию НПФ запустят в следующем году НПФ оздоровят, как банки Механизм санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) может быть запущен в следующем году.

Энергетика Энергетика Reuters сообщило об остановке работы Антипинского НПЗ с 5 декабря Антипинский НПЗ (принадлежит New Stream) с 5 декабря полностью остановил переработку нефти из-за прекращения поставок сырья, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Финансы Финансы Материнская компания «Тинькофф банка» займет в четырех валютах TCS Group Holding, материнская компания «Тинькофф банка», собирается разместить еврокоммерческие бумаги (european commercial papers, ECP) сразу в четырех валютах – долларах США, евро, швейцарских франках и рублях.

Экономика Экономика От автопрома требуют расписаться за субсидии Получение новой единой промышленной субсидии станет возможным только для автопроизводителей, заключивших специнвестконтракт, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания с автоконцернами 7 декабря.

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» углубляется в Арктику «Газпром нефть» получила лицензию на разведку и добычу на Лескинском участке на Гыдане, заплатив по итогам аукциона 500 млн руб.

Экономика Экономика Сбербанк назначил исполнительного вице-президента по технологиям Рафаловский работает в Сбербанке с декабря 2017 г. В августе 2018 г. он был назначен на должность руководителя блока «Технологии» банка.