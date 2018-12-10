с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поощрении 40 регионов за высокие темпы роста экономики на общую сумму 19,96 млрд рублей. Документ был опубликован в понедельник, 10 декабря, на сайте правительства.

Экономика Экономика В России запретили продавать непищевые спирты дешевле алкоголя Правительство России запретило продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже алкоголя.

Финансы Финансы Курс доллара к завершению торгов повысился до 66,47 рубля Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск поднялся на 0,12%, до 66,47 рубля, курс евро вырос на 0,05%, до 75,78 рубля.

Энергетика Энергетика Samsung построит танкеры для СПГ за 360 млн долларов

Экономика Экономика Минпромторг и группа «ГАЗ» заключили СПИК по производству автомобилей Группа "ГАЗ", Минпромторг РФ и правительство Нижегородской области в понедельник заключили специнвестконтракт (СПИК) о создании нового и модернизации действующего производства автомобилей.

Экономика Экономика Названы регионы России с самой большой пенсией Пенсионный фонд России назвал регионы страны с самой высокой и самой низкой пенсией.

Экономика Экономика Россия вышла на второе место в мире по производству оружия

Экономика Экономика Авиакомпании России за 11 месяцев перевезли рекордное число пассажиров

Экономика Экономика Сбербанк назначил исполнительного вице-президента по технологиям Рафаловский работает в Сбербанке с декабря 2017 г. В августе 2018 г. он был назначен на должность руководителя блока «Технологии» банка.

Экономика Экономика Инфляция в Венесуэле в годовом исчислении достигла 1,3 млн процентов Рост цен в Венесуэле с января по ноябрь этого года составил 702 тыс. процентов, а в годовом выражении — 1,29 млн процентов.

Экономика Экономика Банк Франции отметил падение роста экономики на фоне протестов По данным Банка Франции, национальная экономика стала развиваться медленнее, а в последнем квартале этого года ее рост составить 0,2% вместо запланированных 0,4%.

Экономика Экономика Morgan Stanley потребовал взыскать с двух компаний 2,87 млрд руб Холдинг "Морган Стэнли Бэнк Интернэшнл Лимитед" подал в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с ООО "Астрахань-нефть" и ООО "НК Энергия" (обе компании базируются в Астрахани) более 2,87 млрд руб. Из документов, размещенных в картотеке арбитражных судов, следует, что исковое заявление было подано 7 декабря.

Экономика Экономика Фонд защиты дольщиков собрал более 7,5 млрд рублей Отчисления в фонд делают более 2 тыс. застройщиков Москва.

Экономика Экономика «Ведомости»: АСВ займется продажей активов рухнувших банков Агентство по страхованию вкладов (АСВ) откроет в Москве офис продаж активов банков, которые перешли под контроль агентства после отзыва у них лицензий.

Экономика Экономика Козак назвал главную тему инвестиционного форума в Сочи Сочинский инвестиционный форум состоится 14–15 февраля на территории Олимпийского парка.