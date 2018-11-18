Футбол

Гранквист оценил Ари, Дзюбу и стиль сборной России
Спорт-Экспресс
12:02

Швеция — Россия
завтра
в 14:45
Лига Наций УЕФА, Групповой этап
Стадион «Френдс Арена»
Капитан сборной Швеции Андреас Гранквист накануне матча Лиги наций с командой России оценил игру российских форвардов - Артема Дзюбы и Ари.
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Гранквист: будет интересно сыграть как против Дзюбы, так и против Ари

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Андреас Гранквист: Ари больше идет в дриблинг, чем Дзюба. Но кого останавливать — без разницы!

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