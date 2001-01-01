Футбол

Гранквист: этот год надолго запомнится болельщикам сборной России
Чемпионат
18:54

Швеция — Россия
2 – 0
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, вчера
Стадион «Френдс Арена»
Виктор Линделеф
41′
43′
Георгий Джикия
46′
Дмитрий Полоз
Руслан Камболов
69′
Алексей Ионов
Антон Заболотный
Мартин Ольссон
Исаак Телин
70′
Маркус Берг
72′
77′
Александр Ерохин
Ари
Виктор Классон
Густав Свенссон
80′
Кристоффер Ульссон
Йон Гвидетти
89′
Капитан сборной Швеции Андреас Гранквист прокомментировал победу в домашнем матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с командой России (2:0). Встреча состоялась в Стокгольме на стадионе "Френдс-Арена".
Чемпионат18:54

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Гранквист: этот год надолго запомнится болельщикам сборной России

Чемпионат18:54

Гранквист: «Болельщикам сборной России этот сезон точно запомнится»

Soccer.ru17:30
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