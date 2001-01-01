Капитан сборной Швеции Андреас Гранквист прокомментировал победу в домашнем матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с командой России (2:0). Встреча состоялась в Стокгольме на стадионе "Френдс-Арена".

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