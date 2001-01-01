Гранит Джака: «Швейцария хочет выиграть Лигу наций и войти в историю»Спорт-Экспресс 08:39

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака рассчитывает на победу в первом в истории финальном турнире Лиги наций. Швейцарцы в полуфинале сыграют с Португалией.

Гранит Джака: «Швейцария хочет выиграть Лигу наций и войти в историю»

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