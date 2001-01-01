Футбол
Гранит Джака: «Швейцария хочет выиграть Лигу наций и войти в историю»Спорт-Экспресс 08:39
Лига наций УЕФА, Полуфинал
Стадион «Драган»
Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака рассчитывает на победу в первом в истории финальном турнире Лиги наций. Швейцарцы в полуфинале сыграют с Португалией.
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Кино
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Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08
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Глава МВД подчеркнул, что, по его мнению, в этом деле должно быть пять подозреваемых — четверо тех, кто принимал участие стрельбе, и женщина, которая спрятала оружие, тем самым способствуя сокрытию преступления.
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На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела
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Обновлено в 09:19
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Запасы нефти в США выросли за неделю, падение Brent и WTI ускорилось
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Политика
ФСИН организует поездку Калви на ПМЭФ, если следователи его отпустят
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Авто
Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
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В квартире вице-мэра российского города нашли бордель
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Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
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Культура
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