Происшествия
Гранату бросили у посольства России в АфинахГазета.Ru 01:47
По данным посольства, инцидент произошел в ночь на 22 марта в 3.30 (4.30 мск). Двое неизвестных проезжали мимо консульского отдела посольства России на мотоцикле и в это время бросили взрывное устройство в полицейскую будку.
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