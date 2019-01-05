По данным СМИ, "Рубин" ведет переговоры с защитниками команды Федором Кудряшовым и Владимиром Гранатом по поводу понижения их зарплат. На данный момент оба игрока зарабатывают примерно по 1,5 млн евро в год.

Гранат согласился на почти тройное понижение зарплаты в «Рубине»

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