Футбол

Гранат согласился на почти тройное понижение зарплаты в «Рубине»
Soccer.ru
07:23

По данным СМИ, "Рубин" ведет переговоры с защитниками команды Федором Кудряшовым и Владимиром Гранатом по поводу понижения их зарплат. На данный момент оба игрока зарабатывают примерно по 1,5 млн евро в год.
Soccer.ru07:23

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Источник: Гранат согласился почти на тройное понижение зарплаты в «Рубине»

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СМИ: Гранат согласился на понижение оклада в «Рубине»

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Игрок «Рубина» согласился с трёхкратным снижением зарплаты

News.ru07:24

Гранат согласился на почти тройное понижение зарплаты в «Рубине»

Soccer.ru07:23

Гранат согласился почти на тройное понижение зарплаты в «Рубине»

Sport24.ru06:56
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 08:14, Ашберн
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