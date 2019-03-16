Футбол

Гранат получил перелом ноги в матче с «Ростовом»Бомбардир.ру 14:16

Рубин — Ростов
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
8′
Роман Еременко
66′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Элдор Шомуродов
70′
Бактиер Зайнутдинов
74′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Зуев
75′
Алексей Ионов
Ивелин Попов
83′
Роман Еременко
89′
Роман Еременко
Владимир Гранат
Владислав Пантелеев
90′+1′
Защитник «Рубина» Владимир Гранат получил травму в матче 20-го тура РПЛ против «Ростова» (0:2). Игрока унесли с поля на носилках в концовке встречи.
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