Футбол
«Гранада» вернулась в высший дивизион чемпионата ИспанииREGNUM 02:08
Футбольный клуб «Гранада» вернулась в высший дивизион испанского футбола. По итогам сезона 2018/19 в Лиге 2 команда заняла второе место. За один тур до окончания первенства в активе «Гранады» 76 очков.
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Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации
Обновлено в 02:12
Космос
Китай впервые осуществил космический пуск с морской платформы
Ракета-носитель «Чанчжэн-11» (CZ-11) с семью космическими аппаратами стартовала с Жёлтого моря.
Обновлено в 02:08
Общество
В московских парках открылись пляжи и бассейны
Сообщается, что искупаться можно только в трех парках: в парке "Фили" открылся песчаный пляж на берегу Москвы-реки, также там есть два бассейна, в которые вода поступает из реки, проходя фильтрацию, в "Сокольниках" открылись летние бассейны, а в водоеме можно поплавать в парке "Левобережный", который расположен на берегу Химкинского водохранилища.
Обновлено в 01:01
Политика
Путин и Си Цзиньпин посетят церемонию передачи панд
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии передачи двух больших панд Московскому зоопарку, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:16
Футбол
Футболист ЦСКА Бекао согласовал контракт с «Удинезе»
Обновлено вчера в 22:33
Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Обновлено в 00:53
Происшествия
Российские школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Бийске (Алтайский край) школьницы заставили 15-летнюю девушку пить из лужи под угрозой избиения. Видео инцидента появилось во «ВКонтакте».
Обновлено в 01:24
Происшествия
Внедорожник Toyota стоимостью 3,8 млн руб. украли в Зеленограде
Как рассказали в ведомстве, 3 июня в службу «02» поступила информация о краже машины в 3-м микрорайоне Зеленограда.
Обновлено вчера в 13:21
Футбол
Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в Португалии
Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия).
Обновлено вчера в 17:19
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Обновлено вчера в 06:38
Общество
Предсказана неминуемая гибель человеческой цивилизации
Австралийские эксперты из Мельбурна подготовили доклад, согласно которому человеческая цивилизация в современном виде неминуемо прекратит свое существование.
Обновлено в 01:02
Общество
ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса
Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
В Петербурге локализовали крупный пожар на складе со стройматериалами
Ранее в региональном главке МЧС РФ сообщили, что спасатели тушат пожар площадью 1 тысяча квадратных метров, который произошел на складах со строительными материалами в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 00:38
Здоровье
Врачи дали советы москвичам по питанию в жаркую погоду
Диетологи дали москвичам рекомендации о правильном питании и выборе напитков накануне надвигающейся на столицу жаркой погоды.
Обновлено вчера в 22:10
Экономика
Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золота
Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:55
Здоровье
У петербурженки с ВИЧ забрали ребенка за попытку покормить его грудью
В Петербурге на второй день после родов у женщины с ВИЧ отобрали ребенка, так как она пыталась покормить его грудью.
Обновлено вчера в 12:40
Музыка
Новый клип группы «Ленинград» появился в Сети
Известная группа "Ленинград" выпустила клип на песню "i_$uss". Видео появилось на официальном канале группы в YouTube.
Обновлено в 01:26
Технологии
В Tinder появится выбор сексуальной ориентации
Приложение для знакомств Tinder введет новую опцию — выбор сексуальной ориентации.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Японские политики осудили высказывание депутата о войне с Россией
«Высказывания депутата Маруямы не имеют ничего общего с курсом правительства на дипломатическое решение проблем, существующих в отношениях с Россией», - цитирует в своих новостях информационное агентство Kyodo премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Обновлено в 01:49
Авто
АвтоВАЗ подтвердил разработку нового поколения Lada 4x4
По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.
Обновлено вчера в 10:07
Шоу-бизнес
Бузова повторила образ Джей Ло в новом клипе
Пользователи обвиняют поющую ведущую в наглом плагиате. Ольга Бузова представила свой новый клип на песню «Водица».
Обновлено вчера в 08:20
Политика
Госдеп предложил до $5 млн за данные о нарушении КНДР режима санкций
Госдеп США предложил до $5 млн за данные о нарушении КНДР санкционного режима, следует из сообщения на сайте программы Rewards for Justice, организованной ведомством.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Киселевске возник подземный пожар
В Киселевске (Кемеровская область) начался подземный пожар.
Обновлено в 01:41
Политика
Трамп допустил возможность военной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп не исключает возможности военной операции против Ирана.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
В России пообещали гразер «страшнее ядерной войны»
Установка гразера, генератора гравитационных волн, легко разрушит любой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) или атомную подводную лодку (АПЛ) прямо с орбиты, сообщает курируемый Министерством обороны России еженедельник «Звезда».
Обновлено вчера в 17:17
Авто
BMW представила обновленное семейство BMW M8
Компания BMW официально представила новое семейство BMW M8.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Фигурантов дела «Нового величия» внесли в список экстремистов
Фигурантов дела «Нового величия» включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщили в Telegram-канале «Маховик политических репрессий».
Обновлено в 01:52