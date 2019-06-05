Футбол
«Гранада» вернулась в высший дивизион ИспанииСпорт-Экспресс вчера в 17:58
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Шоу-бизнес
Памела Андерсон показала последствия пластических операций
Обновлено вчера в 21:36
Футбол
Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в Португалии
Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия).
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера
Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено вчера в 15:12
Авто
Volgabus представил уникальный беспилотный вездеход
Компания Volgabus, производящая городские автобусы, решила сломать этот стереотип и представила уникальный беспилотный вездеход.
Обновлено в 00:27
Политика
Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении
Обновлено вчера в 15:59
Футбол
СМИ: Джака близок к переходу в «Интер»
Как утверждает RSI Sport, 26-летний швейцарец близок к переходу в "Интер".
Обновлено вчера в 15:10
Здоровье
В Дамаск прибыла группа российских врачей
Российские врачи окажут помощь сирийцам, которые получили тяжелейшие травмы и нуждаются в срочном протезировании.
Обновлено в 00:43
Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, согласно итогам весеннего экологического рейтинга общественной организации "Зеленый патруль".
Обновлено в 00:07
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено вчера в 11:23
Здоровье
Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.
Обновлено вчера в 11:08
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
Из-за парня две девушки из Бийска заставили школьницу пить из лужи
Из-за парня две девушки в городе Бийске Алтайского края заставили свою сверстницу пить воду из лужи.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
В США заявили о «небезопасном» перехвате самолёта российским Су-35
Пресс-служба Шестого флота США заявила, что российский истребитель Су-35 три раза перехватил в международном воздушном пространстве над Средиземным морем американский разведывательный самолёт P-8A Poseidon.
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
Здоровье
В Приморье пройти диспансеризацию можно по вечерам и выходным
В Приморском крае городские и районные поликлиники начали принимать пациентов, желающих пройти диспансеризацию по новому графику.
Обновлено в 00:39
Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
Обновлено вчера в 18:40
Политика
Названо место возможного начала вооруженного конфликта России и США
Еще один вариант – произойдет новый кризис, например, в Белоруссии или в другом «регионе между НАТО и Россией».
Обновлено вчера в 14:17
Авто
Продажи Haval F7 в России начнутся завтра
Уже завтра, 5 июня, в России начнутся продажи нового кроссовера Haval F7.
Обновлено вчера в 04:02
Политика
Счетная палата назвала самое закрытое министерство России
Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр» за свой счет
Обновлено вчера в 07:47
Здоровье
Эксперты назвали самые полезные ягоды
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Обновлено вчера в 06:38
Политика
Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
Курс на вступление в Евросоюз и НАТО закреплен в конституции Украины, однако в случае реализации этого страна потеряет Донбасс, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено вчера в 05:13
Единоборства
Стал известен план Хабиба Нурмагомедова на бой с Порье
Бой Хабиба и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Ранее сообщалось, что Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
В Петербурге локализовали крупный пожар на складе со стройматериалами
Ранее в региональном главке МЧС РФ сообщили, что спасатели тушат пожар площадью 1 тысяча квадратных метров, который произошел на складах со строительными материалами в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес
Потолстевшую Тиффани Трамп уличили в чрезмерном фотошопе
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина
Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Обновлено вчера в 09:32