Футбол

«Гранада» вернулась в высший дивизион ИспанииСпорт-Экспресс 17:58

"Гранада" сыграет в ла лиге в следующем сезоне.
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«Гранада» завоевала путевку в элитный дивизион Испании

Матч ТВ16:56

«Гранада» вернулась в высший дивизион Испании

Спорт-Экспресс17:58

«Гранада» спустя 2 сезона вернулась в Ла Лигу

Sport24.ru17:44

«Гранада» вернулась в высшую испанскую лигу

РИА Новости17:34

Гранада вернулась в испанскую примеру

Советский спорт18:07

«Гранада» завоевала путевку в элитный дивизион Испании

Sportbox.RU16:56

«Гранада» вернулась в Ла Лигу спустя два сезона

Sports.ru17:59
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Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
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Пушков: Зеленский идет по стопам Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику экс-президента Петра Порошенко в борьбе с проектом газопровода «Северный поток — 2», заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
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Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр» за свой счет

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Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
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Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
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Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

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Общество

Счетная палата назвала самое закрытое министерство России

Оказалось, в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми, сообщили в Счетной палате (СП).
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Экономика

Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России

Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
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Кино

Тор из «Мстителей» сообщил об уходе из кино

Актер Крис Хемсворт, снявшийся в серии фильмов «Мстители» в роли Тора, заявил об уходе из кино на положительный срок, пишет Лента.ру.
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Татьяна Буланова: «Пыталась абстрагироваться: это не я, это не про меня»

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Зобнин и Джикия ждут возвращения Промеса в «Спартак»

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Происшествия

Подозреваемого в убийстве спецназовца привезли в СК

Обновлено в 01:00
Происшествия

В РКК «Энергия» проникли неизвестные

Ранее РБК со ссылкой на источник в «Роскосмосе» передавал, что из РКК в период с 1 по 5 мая исчезли швейцарские приборы и три мешка электронных плат для космической техники, в том числе научно-энергетический модуль, предназначенный для электроснабжения российского сегмента МКС.
Обновлено в 15:37
Футбол

Сборная Мали обыграла Аргентину и вышла в 1/4 финала молодежного ЧМ-2019

Молодежная сборная Мали до 20 лет по футболу обыграла сверстников из Аргентины и вышла в четвертьфинал чемпионата мира - 2019, сообщает "Советский спорт".
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Кино

На съемках фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв

Обновлено в 22:48
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В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении

Обновлено в 15:59
Авто

Сообщили российские цены на кроссовер Citroen C5 Aircross

Флагманский кроссовер Citroen C5 Aircross будет доступен на нашем рынке в трех комплектациях: Live, Feel, а также Shine.
Обновлено в 03:15
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Певица Ани Лорак уволила всю свою команду

Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие

В США заявили о «небезопасном» перехвате Су-35 американского самолета

Во вторник, 4 июня, российский многоцелевой истребитель Су-35 трижды перехватывал самолет-наблюдатель Военно-морских сил США P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.
Обновлено в 22:34
Армия и оружие

Китай назвал российский Су-57 отсталым и потому никому не нужным

«Производство Т-50 (Су-57 – прим. ред.) значительно отстает от Chengdu J-20», – отмечает издание «Sina», ссылаясь на тот факт, что именно из-за неготовности российского истребителя, он не нужен ни Индии, ни какой-либо иной стране мира.
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Танец жениха на «Давай поженимся» заставил Гузееву перекреститься

В конце передачи Наталья выбрала не Монгола и не Эдуарда, а третьего жениха — Александра.
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Происшествия

После стрельбы в школе Флориды арестовали полицейского

«Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон не предпринял совершенно ничего, чтобы смягчить последствия массовой стрельбы, приведшей к гибели 17 детей, учителей и сотрудников школы, а также к ранению еще 17 человек», - сообщил новость начальник департамента правоохранительных органов штата Флорида Рик Сверингер.
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Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом

Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.
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Сергей Пономаренко обвинил журналиста Караулова в вымогательстве

Первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко обвинил журналиста Андрея Караулова в вымогательстве.
Обновлено в 01:56
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17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
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Политика

Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено вчера в 10:43
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Армия и оружие

В ЛНР обвинили Зеленского в усилении обстрелов Донбасса

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Санчес может заменить Гризманна в «Атлетико»

Испанский клуб видит в чилийском форварде возможную замену Антуану Гризманну, который покинет команду этим летом.
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