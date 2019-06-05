Футбол
«Гранада» вернулась в высший дивизион ИспанииСпорт-Экспресс 17:58
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 18:43, Ашберн
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Москве
Обновлено в 07:04
Происшествия
Пенсионерка погибла под колесами поезда метро в Москве
Ранее сообщалось, что восемнадцатилетний молодой человек упал на путь на станции метро "Арбатская" в Москве перед приходящим поездом и смог выжить.
Обновлено в 17:25
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC
Российский чемпион легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с промоушеном, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Обновлено в 09:32
Авто
Volgabus разработал беспилотный вездеход
Российская компания Volgabus готовится представить уникальный вездеход на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина
У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
Обновлено в 13:59
Космос
Apple показала трейлер сериала о советских космонавтах на Луне
Обновлено в 04:30
Политика
Принц Гарри проигнорировал Трампа из-за оскорбления Меган Маркл
Принц Гарри проигнорировал президента США Дональда Трампа во время официального визита американской делегации в Лондон.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено в 14:58
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Общество
Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире
Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна.
Обновлено в 16:32
Армия и оружие
РВСН поставят на дежурство три полка с «Ярсами» и один с «Авангардами»
Обновлено в 17:06
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Футбол
«Удинезе» согласовал контракт с Бекао
«Удинезе» уже согласовал контракт с защитником московского ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильскому клубу «Байя».
Обновлено в 18:23
Происшествия
Россиянин назвал мэра козлом и заинтересовал следователей
Житель города Буй в Костромской области записал видео, в котором пожаловался на состояние дорог в городе и назвал мэра козлом.
Обновлено в 08:01
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Хоккей
Агент: Дацюк с большой вероятностью перейдет в «Автомобилист»
Российский хоккеист Павел Дацюк с большой долей вероятности продолжит карьеру в екатеринбургском "Автомобилисте", сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.
Обновлено в 17:45
Политика
Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства
Наиболее высокие результаты министерства и федеральные службы показали по открытости информации.
Обновлено в 17:00
Происшествия
МВД прокомментировало хищение оборудования в РКК «Энергия»
Ранее источник РБК в «Роскосмосе» сообщил, что в период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию РКК «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование.
Обновлено в 14:52
Политика
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Авто
Focus (Германия): «Лада» уходит с европейского рынка — что будет с культовым российским автопроизводителем? (Focus)
Новые, весьма жесткие экологические требования ЕС требуют жертв: в апреле сообщили, что российская марка «Лада» покинет европейский рынок.
Обновлено в 18:20
Гаджеты
Смартфоны Apple iPhone 5S, iPhone 6 и 6 Plus не получат iOS 13
Смартфоны Apple iPhone 5S, iPhone 6 и 6 Plus не получат iOS 13.
Обновлено в 02:15
Футбол
Промес уверен, что вернется в «Спартак»
Обновлено в 04:26
Футбол
Игнашевич стал тренером «Торпедо»
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте команды.
Обновлено в 14:40
Общество
Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу
Обновлено в 13:59
Общество
В Екатеринбурге задержали организатора пикета в защиту сквера
«Все стали расходиться, а Ивана Волкова и ещё трёх человек из комитета по спасению сквера задержали», — сообщил Худоян.
Обновлено в 12:51
Здоровье
Препараты должны быть доступны для всех
Успех лечения большинства заболеваний зависит от того, насколько доступны пациентам эффективные современные лекарства.
Обновлено в 15:10
Кино
Чета Виторганов, семья Охлобыстиных и Елена Беркова с женихом встретились на премьере фильма «Донбасс. Окраина»
4 июня в столичном кинотеатре «Москва» прошла премьера киноленты.
Обновлено в 18:02
Общество
ЕСПЧ присудил 1,6 млн евро родным пропавших жителей Чечни и Ингушетии
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решениям по искам родственников 20 жителей Ингушетии и Чечни, пропавших в начале 2000-х годов — в период, когда российские военные проводили на территории этих республик различные спецоперации.
Обновлено в 18:08
Авто
Suzuki назвала стоимость специальной серии кроссовера SX4 для России
Новый кроссовер Suzuki SX4 специальной серии Tabi powered by Pioneer, продажи которого начнутся уже в июне, оценили в 1 615 990 рублей.
Обновлено в 06:05