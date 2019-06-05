Футбол

«Гранада» вернулась в высший дивизион ИспанииСпорт-Экспресс 17:58

"Гранада" сыграет в ла лиге в следующем сезоне.
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Гранада вернулась в испанскую примеру

Советский спорт18:07

«Гранада» завоевала путевку в элитный дивизион Испании

Sportbox.RU16:56

«Гранада» вернулась в высшую испанскую лигу

РИА Новости17:34

«Гранада» вернулась в высший дивизион Испании

Спорт-Экспресс17:58

«Гранада» завоевала путевку в элитный дивизион Испании

Матч ТВ16:56

«Гранада» спустя 2 сезона вернулась в Ла Лигу

Sport24.ru17:44

«Гранада» вернулась в Ла Лигу спустя два сезона

Sports.ru17:59
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Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Москве

Обновлено в 07:04
Происшествия

Пенсионерка погибла под колесами поезда метро в Москве

Ранее сообщалось, что восемнадцатилетний молодой человек упал на путь на станции метро "Арбатская" в Москве перед приходящим поездом и смог выжить.
Обновлено в 17:25
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC

Российский чемпион легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с промоушеном, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес

Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу

Обновлено в 09:32
Авто

Volgabus разработал беспилотный вездеход

Российская компания Volgabus готовится представить уникальный вездеход на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина

У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
Обновлено в 13:59
Космос

Apple показала трейлер сериала о советских космонавтах на Луне

Обновлено в 04:30
Политика

Принц Гарри проигнорировал Трампа из-за оскорбления Меган Маркл

Принц Гарри проигнорировал президента США Дональда Трампа во время официального визита американской делегации в Лондон.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено в 14:58
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Общество

Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире

Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна.
Обновлено в 16:32
Армия и оружие

РВСН поставят на дежурство три полка с «Ярсами» и один с «Авангардами»

Обновлено в 17:06
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Футбол

«Удинезе» согласовал контракт с Бекао

«Удинезе» уже согласовал контракт с защитником московского ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильскому клубу «Байя».
Обновлено в 18:23
Происшествия

Россиянин назвал мэра козлом и заинтересовал следователей

Житель города Буй в Костромской области записал видео, в котором пожаловался на состояние дорог в городе и назвал мэра козлом.
Обновлено в 08:01
Общество

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Хоккей

Агент: Дацюк с большой вероятностью перейдет в «Автомобилист»

Российский хоккеист Павел Дацюк с большой долей вероятности продолжит карьеру в екатеринбургском "Автомобилисте", сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.
Обновлено в 17:45
Политика

Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства

Наиболее высокие результаты министерства и федеральные службы показали по открытости информации.
Обновлено в 17:00
Происшествия

МВД прокомментировало хищение оборудования в РКК «Энергия»

Ранее источник РБК в «Роскосмосе» сообщил, что в период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию РКК «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование.
Обновлено в 14:52
Политика

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Авто

Focus (Германия): «Лада» уходит с европейского рынка — что будет с культовым российским автопроизводителем? (Focus)

Новые, весьма жесткие экологические требования ЕС требуют жертв: в апреле сообщили, что российская марка «Лада» покинет европейский рынок.
Обновлено в 18:20
Гаджеты

Смартфоны Apple iPhone 5S, iPhone 6 и 6 Plus не получат iOS 13

Смартфоны Apple iPhone 5S, iPhone 6 и 6 Plus не получат iOS 13.
Обновлено в 02:15
Футбол

Промес уверен, что вернется в «Спартак»

Обновлено в 04:26
Футбол

Игнашевич стал тренером «Торпедо»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте команды.
Обновлено в 14:40
Общество

Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу

Обновлено в 13:59
Общество

В Екатеринбурге задержали организатора пикета в защиту сквера

«Все стали расходиться, а Ивана Волкова и ещё трёх человек из комитета по спасению сквера задержали», — сообщил Худоян.
Обновлено в 12:51
Здоровье

Препараты должны быть доступны для всех

Успех лечения большинства заболеваний зависит от того, насколько доступны пациентам эффективные современные лекарства.
Обновлено в 15:10
Кино

Чета Виторганов, семья Охлобыстиных и Елена Беркова с женихом встретились на премьере фильма «Донбасс. Окраина»

4 июня в столичном кинотеатре «Москва» прошла премьера киноленты.
Обновлено в 18:02
Общество

ЕСПЧ присудил 1,6 млн евро родным пропавших жителей Чечни и Ингушетии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решениям по искам родственников 20 жителей Ингушетии и Чечни, пропавших в начале 2000-х годов — в период, когда российские военные проводили на территории этих республик различные спецоперации.
Обновлено в 18:08
Авто

Suzuki назвала стоимость специальной серии кроссовера SX4 для России

Новый кроссовер Suzuki SX4 специальной серии Tabi powered by Pioneer, продажи которого начнутся уже в июне, оценили в 1 615 990 рублей.
Обновлено в 06:05
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