Футбол
«Гранада» спустя 2 сезона вернулась в Ла ЛигуSport24.ru 17:44
Определился второй новичок испанской Ла Лиги в сезоне-2019/20. Им стал ФК «Гранада», который по итогам сезона-2018/19 финишировал на втором месте в Сегунде. За два тура до конца чемпионата «Гранада» опережала шедший третьим «Альбасете» на четыре очка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 21:49, Ашберн
Здоровье
Диетологи посоветовали москвичам есть соленую пищу в жару
Диетологи рассказали, почему следует есть соленую пищу в такую погоду и пить горячий чай.
Обновлено в 21:34
Экономика
Американский рынок акций растет на заявлениях главы ФРС
Американский рынок акций растет на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о готовности Центробанка поддержать экономический подъем в США.
Обновлено в 10:37
Единоборства
Хабиба Нурмагомедова назвали самым высокооплачиваемым бойцом UFC
Россиянин Хабиб Нурмагомедов является самым высокооплачиваемым спортсменом в ростере Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:11
Общество
Из-за отсутствия федеральных денег область потратит на сахалинские дороги свои 4 миллиарда
Расходы на строительство и реконструкцию дорог в области увеличились на 4 миллиарда рублей.
Обновлено в 17:51
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 17:57
Общество
Forbes определил самую богатую женщину в мире музыки
Forbes назвал самой богатой женщиной в мире музыки 31-летнюю певицу Рианну.
Обновлено в 18:54
Шоу-бизнес
Алена Водонаева высказалась о слухах про дочку Лазарева
Сам Лазарев пока никак не комментирует эти предположения, однако другие персоны российского шоу-бизнеса начали высказываться на этот счет.
Обновлено в 07:28
Политика
США предложили Турции различные варианты в обмен на отказ от С-400
Глава Управления по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США генерал-лейтенант Чарльз Хупер заявил, что американская сторона предложила Турции ряд вариантов в обмен на отказ от приобретения зенитных ракетных систем С-400 у России.
Обновлено в 21:36
Политика
Счетная палата назвала самое закрытое министерство России
Оказалось, в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми, сообщили в Счетной палате (СП).
Обновлено в 17:27
Происшествия
МВД прокомментировало хищение оборудования в РКК «Энергия»
Ранее источник РБК в «Роскосмосе» сообщил, что в период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию РКК «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование.
Обновлено в 14:52
Здоровье
Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Обновлено в 09:32
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Министерство юстиции РФ предложило обязать родителей, которые находятся в разводе, обеспечивать детей собственным жильем.
Обновлено в 19:18
Космос
Скафандры для космонавтов оснастят реактивными ранцами
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес
Певица Ани Лорак уволила всю свою команду
Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес
Алла Пугачева нарисовала дочь Лизу
Лиза предложила маме нарисовать ее, Лизу, цветными красками. Аллы Борисовна охотно согласилась, и принялась вырисовывать облик дочери.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Во Флориде экс-полицейского задержали за бездействие во время стрельбы в школе
Отставной полицейский Скотт Петерсон, который охранял школу во Флориде во время инцидента со стрельбой в феврале 2018 года, задержан по обвинению в бездействии, передает РИА Новости со ссылкой на департамент правоохранительных органов Флориды (FDLE).
Обновлено в 21:15
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выпустила клип на песню «Водица»
Ольга Бузова не перестает радовать поклонников музыкальными творениями. Так, звезда выпустила новый клип на песню «Водица».
Обновлено в 06:30
Здоровье
Выжить после: как российские врачи помогают жертвам взрывов в Сирии
В столицу Сирии прилетела делегация российских врачей.
Обновлено в 21:33
Происшествия
Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро полностью возобновлено.
Обновлено в 16:46
Футбол
Сарри договорился о контракте с «Ювентусом»
Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри в скором времени покинет "пенсионеров" и возглавит туринский "Ювентус".
Обновлено в 06:43
Здоровье
Эксперты определили самые полезные ягоды
Обновлено в 21:21
Общество
Праздник не приходит
Главы территорий пожаловались губернатору на недостаток счастья Губернатор Пермского края Максим Решетников выступил на съезде краевого совета муниципальных образований.
Обновлено в 15:06
ЖКХ
На Сахалине все еще думают, брать деньги за мусор с человека или с квадратного метра
80-летнюю Зинаиду Снеткову, проживающую в областном центре по улице Поповича, волновало, что в ее родном дворе контейнеры для мусора стоят не на положенном месте.
Обновлено в 19:25
Происшествия
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03