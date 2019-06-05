Футбол
«Гранада» спустя 2 сезона вернулась в Ла ЛигуSport24.ru вчера в 17:44
Определился второй новичок испанской Ла Лиги в сезоне-2019/20. Им стал ФК «Гранада», который по итогам сезона-2018/19 финишировал на втором месте в Сегунде. За два тура до конца чемпионата «Гранада» опережала шедший третьим «Альбасете» на четыре очка.
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