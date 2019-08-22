После ничьей с «Вильярреалом» (4:4) от «Гранады» ждали как минимум результативного матча против «Севильи» во втором туре Ла Лиги.

«Севилья» обыграла на выезде и «Гранаду»

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