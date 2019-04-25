Кино

Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»НТВ 13:36

Главную награду Международного московского кинофестиваля получил фильм из Казахстана «Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова. Церемония награждения прошла в театре «Россия». Председатель жюри основного киноконкурса, режиссер Ким Ки Дук вручил «Золотого святого Георгия» Шарипову.
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Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»

RT на русском15:13

Гран-при ММКФ получил казахстанский фильм "Тренинг личностного роста

Интерфакс14:09

«Тренинг личностного роста» взял Гран-при ММКФ

Коммерсантъ13:56

Главный приз Московского международного кинофестиваля получила картина под названием «Тренинг личностного роста»

Эхо Москвы14:02

Кино о жизни. В Москве наградили победителей 41-го ММКФ

ТАСС13:40

На Московском кинофестивале раздали призы

Комсомольская правда14:00

Валерио Мастандреа получил приз за режиссуру на ММКФ

РИА Новости13:36
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 15:36, Ашберн
Политика

Жители ДНР и ЛНР не получат российские пенсии без переезда в Россию

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, получившие российское гражданство, смогут получать страховые пенсии по старости только в случае переезда в Россию на постоянное жительство.
Обновлено в 13:42
Политика

В МИД Венгрии назвали неприемлемым украинский закон о языке

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым принятый Верховной радой закон об исключительном использовании украинского языка.
Обновлено в 12:21
Космос

В музее Усть-Катава дети расшифровывали послание от инопланетян

У ребят стояла непростая задача – к концу квеста расшифровать их послание, - комментирует научный сотрудник музея Ксения Часова.
Обновлено в 07:52
Футбол

Адебайор: «Однажды Моуринью чуть не убил Роналду»

Обновлено в 13:41
Общество

Артемий Лебедев опубликовал непринятые варианты логотипа «В контакте»

В интервью vc.ru Лебедев рассказал, что последний вариант фактически нарисовал сам основатель «В контакте» Павел Дуров, поэтому этого логотипа нет в портфолио студии.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли написала завещание

Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Энергетика

НОВАТЭК договорился о продаже 20% «Арктик СПГ 2» китайским компаниям

Обновлено в 06:28
Энергетика

«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту

«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес

У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс

Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия

Греческие пилоты без разрешения пригнали Boeing в Кишинев ради шутки

Пилоты греческой авиакомпании ради развлечения пригнали авиалайнер в Кишенев.
Обновлено в 14:52
Политика

Замглавы Минпромторга не оценил идею запретить ввоз хамона

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что ему сложно оценивать предложение о запрете ввоза в Россию молочной и мясной продукции для личного использования.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие

«Новое время» представило «военную доктрину» Зеленского

Издание "Новое время" сообщило, что советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин передал журналистам документ о "военной доктрине".
Обновлено в 06:20
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Интернет

Facebook стала фигурантом дела о хранении паролей

Ирландская комиссия по защите данных, главный регулятор в ЕС, проводит расследование по делу корпорации Facebook, которая не смогла защитить миллионы паролей пользователей.
Обновлено в 13:44
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Обновлено в 11:03
Экономика

ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
Обновлено в 08:55
Политика

Путин поручил поддержать отечественных виноделов

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры поддержки отечественных виноградарских хозяйств.
Обновлено в 12:58
Хоккей

Сборная России проиграла Латвии во второй игре Еврочелленджа

Сборная России уступила Латвии в матче Еврочелленджа в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:36
Общество

В Карском море нашли неизвестную подлодку

В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Дочь Началовой исполнила мамину песню

Поддержать ребенка собралась вся семья На 40-й день после кончины Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера Алдонина вышла на сцену в рамках школьного дня открытых дверей.
Обновлено в 09:09
Политика

Кадыров отреагировал на санкции США против главы правительства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на санкции США, введенные против главы правительства республики Муслима Хучиева.
Обновлено в 14:35
Футбол

Болельщики «Спартака» негодуют в соцсетях из-за матча с «Арсеналом»

Обновлено в 14:34
Экономика

В России предложили ввести налоговый вычет по расходам на спорт

Выпадающие доходы будут ограничены действующим лимитом применения налогового вычета и полностью компенсированы экономическим эффектом, полагают в Минфине.
Обновлено в 06:43
Энергетика

Порт Усть-Луга приостановил погрузку нефти Urals из-за качества

Балтийский порт Усть-Луга приостановил погрузку нефти Urals на танкеры из-за отказа покупателей принимать сырье с высоким содержанием органического хлора, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:48
Происшествия

Жительницу Урала задержали из-за заказа антидепрессантов из Польши

Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, заказавшей в Польше упаковку антидепрессантов, девушка была задержана на почте.
Обновлено в 11:52
Энергетика

Оператор «Северного потока-2» оценил убытки стран Европы от действий Дании

Семьи и компании Европы заплатят за задержку строительства газопровода «Северный поток-2» из-за действий Дании, заявил председатель пресс-службы швейцарской компании-оператора Nord Stream 2 AG Стеффен Хартманн.
Обновлено в 12:07
Происшествия

Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше

Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке оказалось меньше, чем сообщалось ранее.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток

Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Экономика

Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии

Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено в 08:18
Политика

Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам

Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
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ММКФ
Кинофестиваль, проводимый в Москве, имеющий аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров. До 2017 года включительно проходил в конце июня, с 2018 года проходит в середине апреля. Длится, в зависимости от бюджета, от 8 до 10 дней.
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