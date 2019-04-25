Кино

Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»НТВ 13:36

Главную награду Международного московского кинофестиваля получил фильм из Казахстана «Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова. Церемония награждения прошла в театре «Россия». Председатель жюри основного киноконкурса, режиссер Ким Ки Дук вручил «Золотого святого Георгия» Шарипову.
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Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»

RT на русском15:13

Снаткина с умопомрачительным декольте блеснула в центре Москвы

Комсомольская правда16:40

Кино о жизни. В Москве наградили победителей 41-го ММКФ

ТАСС13:40

Главный приз Московского международного кинофестиваля получила картина под названием «Тренинг личностного роста»

Эхо Москвы14:02

«Тренинг личностного роста» взял Гран-при ММКФ

Коммерсантъ13:56

Гран-при ММКФ получил казахстанский фильм "Тренинг личностного роста

Интерфакс14:09

Валерио Мастандреа получил приз за режиссуру на ММКФ

РИА Новости13:36
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 17:03, Ашберн
Политика

Эксперт сравнил поведение Ким Чен Ына на встрече с Путиным и с Трампом

Обновлено в 09:35
Политика

Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому

Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

44-летняя Екатерина Архарова перестала скрывать беременность

На церемонии закрытия Московского кинофестиваля положение актрисы стало очевидным. Она больше не скрывает беременность.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие

Минобороны: сирийская Латакия попала под ракетный обстрел боевиков

В Сирии боевики попытались обстрелять автовокзал города Латакия из реактивной установки залпового огня, сообщил 25 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено в 15:27
Футбол

Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своих подопечных от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:22
Наука

Детектор темной материи зафиксировал крайне редкое событие

В рамках проекта по поиску темной материи исследовательская группа XENON Collaboration на детекторе XENON1T впервые зафиксировала радиоактивный распад изотопа ксенона-124, который имеет период полураспада, превосходящий возраст Вселенной более чем в триллион раз.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Путин прокомментировал решение о выдаче паспортов жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин прокомментировал негативную реакцию мирового сообщества на свой указ об упрощенном порядке получения гражданства жителями Донбасса.
Обновлено в 05:55
Футбол

Брат Александра Кокорина признал вину за драку с чиновником

Обновлено в 13:49
Армия и оружие

«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского

Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено в 07:07
Происшествия

МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте

Обновлено в 15:05
Футбол

Николай Комличенко: «Обиды на „Краснодар“ нет, расстались с клубом в хороших отношениях»

Нападающий чешской «Млады Болеслав» Николай Комличенко, являющийся воспитанником «Краснодара», рассказал об отношениях с российским клубом.
Обновлено в 16:50
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Обновлено в 11:03
Кино

Михаил Горбачев попал в больницу

Обновлено в 14:31
Общество

«Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за «минирования»

Обновлено в 14:20
Общество

Артемий Лебедев опубликовал непринятые варианты логотипа «В контакте»

В интервью vc.ru Лебедев рассказал, что последний вариант фактически нарисовал сам основатель «В контакте» Павел Дуров, поэтому этого логотипа нет в портфолио студии.
Обновлено в 13:37
Происшествия

Последний суд по делу Кокорина и Мамаева пройдет 6 мая

Обновлено в 16:02
Политика

Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам

Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Происшествия

На проспекте Художников сбили девочку на самокате

На перекрестке проспекта Художников и Поэтического бульвара под иномарку попала десятилетняя девочка.
Обновлено в 16:26
Музыка

Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами

Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено в 15:05
Политика

Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам ВОВ в 10 тысяч рублей

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который утверждает ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:42
Наука

Микроморфология и анализ биомаркеров помогли изучить мобильность неандертальцев

Обновлено в 10:24
Экономика

ФАС одобрила сделку по покупке почти 42% «Ленты»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и "Севергрупп" по покупке почти 42% "Ленты", обязательное предложение по выкупу акций компании для миноритариев ожидается не позднее 1 мая.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

В отсутствие супругов принц Гарри и Кейт Миддлтон вышли в свет вместе

Принц Гарри вынужден посещать различные мероприятия в одиночку, а 25 апреля, в отсутствие брата Уильяма, он сопроводил на торжественную службу Кейт Миддлтон.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес

Вдова Кобзона стала чаще посещать светские мероприятия

Нелли Кобзон решила не замыкаться и посещать светские мероприятия.
Обновлено в 08:49
Музыка

Музыкальный критик выступил против культа личности Юлии Началовой

Обновлено в 09:12
Кино

Минкульт объяснил перенос показа фильма «По воле Божьей»

"Задержка с выдачей прокатного удостоверения фильму Франсуа Озона связана с тем, что прокатчик поздно подал документы на его получение, и у специалистов Минкультуры не было достаточно времени, чтобы провести экспертизу картины", — сообщили в Минкульте.
Обновлено в 13:20
Политика

Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов в Украине

Владимир Путин прокомментировал победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, назвав происходящее провалом политики Петра Порошенко.
Обновлено в 06:38
Хоккей

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве арены в Омске

Сегодня, 25 апреля, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве новой арены в Омске, сообщает 12 канал.
Обновлено в 12:08
Происшествия

В США пассажиры самолета оказались в больнице из-за вони на борту

Напомним, в марте текущего года лайнер авиакомпании United Airlines также совершил экстренную посадку в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 16:02
Энергетика

В «Укртранснафте» приостановили работу нефтепровода «Дружба»

Компания «Укртранснафта» вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 16:55
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ММКФ
Кинофестиваль, проводимый в Москве, имеющий аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров. До 2017 года включительно проходил в конце июня, с 2018 года проходит в середине апреля. Длится, в зависимости от бюджета, от 8 до 10 дней.
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