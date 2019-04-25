Кино
Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»НТВ 13:36
Главную награду Международного московского кинофестиваля получил фильм из Казахстана «Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова. Церемония награждения прошла в театре «Россия». Председатель жюри основного киноконкурса, режиссер Ким Ки Дук вручил «Золотого святого Георгия» Шарипову.
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Политика
Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому
Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова перестала скрывать беременность
На церемонии закрытия Московского кинофестиваля положение актрисы стало очевидным. Она больше не скрывает беременность.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие
Минобороны: сирийская Латакия попала под ракетный обстрел боевиков
В Сирии боевики попытались обстрелять автовокзал города Латакия из реактивной установки залпового огня, сообщил 25 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено в 15:27
Футбол
Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своих подопечных от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:22
Наука
Детектор темной материи зафиксировал крайне редкое событие
В рамках проекта по поиску темной материи исследовательская группа XENON Collaboration на детекторе XENON1T впервые зафиксировала радиоактивный распад изотопа ксенона-124, который имеет период полураспада, превосходящий возраст Вселенной более чем в триллион раз.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Путин прокомментировал решение о выдаче паспортов жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин прокомментировал негативную реакцию мирового сообщества на свой указ об упрощенном порядке получения гражданства жителями Донбасса.
Обновлено в 05:55
Футбол
Брат Александра Кокорина признал вину за драку с чиновником
Обновлено в 13:49
Армия и оружие
«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского
Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено в 07:07
Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте
Обновлено в 15:05
Футбол
Николай Комличенко: «Обиды на „Краснодар“ нет, расстались с клубом в хороших отношениях»
Нападающий чешской «Млады Болеслав» Николай Комличенко, являющийся воспитанником «Краснодара», рассказал об отношениях с российским клубом.
Обновлено в 16:50
Кино
Михаил Горбачев попал в больницу
Обновлено в 14:31
Общество
Артемий Лебедев опубликовал непринятые варианты логотипа «В контакте»
В интервью vc.ru Лебедев рассказал, что последний вариант фактически нарисовал сам основатель «В контакте» Павел Дуров, поэтому этого логотипа нет в портфолио студии.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Последний суд по делу Кокорина и Мамаева пройдет 6 мая
Обновлено в 16:02
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Происшествия
На проспекте Художников сбили девочку на самокате
На перекрестке проспекта Художников и Поэтического бульвара под иномарку попала десятилетняя девочка.
Обновлено в 16:26
Музыка
Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами
Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено в 15:05
Политика
Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам ВОВ в 10 тысяч рублей
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который утверждает ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:42
Наука
Микроморфология и анализ биомаркеров помогли изучить мобильность неандертальцев
Обновлено в 10:24
Экономика
ФАС одобрила сделку по покупке почти 42% «Ленты»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и "Севергрупп" по покупке почти 42% "Ленты", обязательное предложение по выкупу акций компании для миноритариев ожидается не позднее 1 мая.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
В отсутствие супругов принц Гарри и Кейт Миддлтон вышли в свет вместе
Принц Гарри вынужден посещать различные мероприятия в одиночку, а 25 апреля, в отсутствие брата Уильяма, он сопроводил на торжественную службу Кейт Миддлтон.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона стала чаще посещать светские мероприятия
Нелли Кобзон решила не замыкаться и посещать светские мероприятия.
Обновлено в 08:49
Кино
Минкульт объяснил перенос показа фильма «По воле Божьей»
"Задержка с выдачей прокатного удостоверения фильму Франсуа Озона связана с тем, что прокатчик поздно подал документы на его получение, и у специалистов Минкультуры не было достаточно времени, чтобы провести экспертизу картины", — сообщили в Минкульте.
Обновлено в 13:20
Политика
Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов в Украине
Владимир Путин прокомментировал победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, назвав происходящее провалом политики Петра Порошенко.
Обновлено в 06:38
Хоккей
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве арены в Омске
Сегодня, 25 апреля, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве новой арены в Омске, сообщает 12 канал.
Обновлено в 12:08
Происшествия
В США пассажиры самолета оказались в больнице из-за вони на борту
Напомним, в марте текущего года лайнер авиакомпании United Airlines также совершил экстренную посадку в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 16:02
Энергетика
В «Укртранснафте» приостановили работу нефтепровода «Дружба»
Компания «Укртранснафта» вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 16:55