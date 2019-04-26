Кино
Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»РИА Новости 13:49
Гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ) "Золотой Георгий" получил фильм "Тренинг личностного роста", передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения победителей проходит в четверг вечером в театре "Россия" в Москве.
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Армия и оружие
CNN: Трамп планирует заключить ядерный договор с Россией и Китаем
Как отмечается, американский президент хочет заключить «грандиозное ядерное соглашение с Россией и Китаем», которое может стать для него «знаковым достижением» во внешней политике.
Обновлено в 21:28
Происшествия
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено в 18:54
Происшествия
Греческий Boeing без разрешения прилетел в Кишинев и был задержан
По информации Publika, самолет запросил у Молдавии разрешение совершить полет над воздушным пространством страны и сделать посадку в аэропорту Кишинева, однако им было отказано из-за отсутствия необходимых для этого документов.
Обновлено в 14:12
Политика
Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной
В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.
Обновлено в 09:43
Политика
Началось заседание Совбеза ООН по паспортам для Донбасса
Ранее президент России Владимир Владимир Путин прокомментировал созыв срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с решением РФ о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено в 15:29
Политика
Ким Чен Ын назвал условия мира на Корейском полуострове
Уважаемый высший руководитель отметил, что США заняли одностороннюю и недружественную позицию на недавнем втором саммите глав КНДР и США, в результате чего ситуация на Корейском полуострове и в регионе сегодня замерла на мёртвой точке и даже дошла до опасной грани, чреватой возвратом к начальной точке, — сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:14
Экономика
Эксперты выяснили, где продаются самые дорогие и самые дешевые куличи
Аналитики производителя онлайн-касс «Эвотор» узнали, что самые дорогие куличи в России продаются в Архангельске.
Обновлено в 21:27
Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено в 18:38
Политика
Зеленский пообещал проверить закон о языке
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать закон об исключительности украинского языка, принятый Верховной радой 25 апреля, на предмет соответствия конституционным нормам и интересам украинских граждан.
Обновлено в 10:16
Гаджеты
«Телефон-банан» Nokia 8110 4G получил поддержку WhatsApp и Facebook
«Телефон-банан» Nokia 8110 4G получил поддержку приложений WhatsApp и Facebook.
Обновлено в 16:37
Происшествия
Глава ЛНР назвал причину аварии на шахте в Юрьевке
Обновлено в 19:54
Политика
Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому
Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:39
Авто
Продажи Rolls-Royce в России выросли на 85%
За январь-март на российском рынке было реализовано 24 автомобиля Rolls-Royce, тогда как в первом квартале 2018 года объем продаж британской марки в России составлял 13 машин.
Обновлено в 10:50
Энергетика
Украина приостановила транзит российской нефти по «Дружбе»
Обновлено в 18:29
Политика
Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, рассказала, в какой тюрьме ей было сложнее - российской или украинской.
Обновлено в 17:16
Музыка
Мадонна выпустила первый клип за четыре года
Певица Мадонна представила свой новый клип на песню Medellin, ставший первым музыкальным видеорядом артистки за четыре года.
Обновлено в 04:53
Общество
СМИ сообщили о забастовке пилотов авиакомпании SAS в Швеции
Шведские пилоты скандинавской авиакомпании SAS в ночь на пятницу начали забастовку, переговоры с представителями профсоюза в Дании и Норвегии продолжаются, сообщает издание Aftonbladet.
Обновлено в 19:51
Происшествия
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП
Обновлено в 05:01
Религия
Православные нижнекамцы сегодня отмечают Чистый четверг
Каждый день предпасхальной недели имеет свое значение и особенно Чистый четверг.
Обновлено в 01:51
Общество
Главе московского отделения «Другой России» запретили участвовать в массовых мероприятиях на два года
Чертановский суд Москвы назначил два года административного надзора руководителю московского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольге Шалиной, об этом сообщается в группе партии «ВКонтакте».
Обновлено в 16:19
Армия и оружие
«Новое время» представило «военную доктрину» Зеленского
Издание "Новое время" сообщило, что советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин передал журналистам документ о "военной доктрине".
Обновлено в 06:20
Политика
Путин и Ким Чен Ын проводят переговоры во Владивостоке
На острове Русский во Владивостоке проходят переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 03:29
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира.
Обновлено в 01:24
Происшествия
При стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве погибли два человека
В результате стрельбы возле метро «Новые Черемушки» на юго-западе Москвы погибли два человека, сообщил источник.
Обновлено в 10:39
Экономика
Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии
Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено в 08:18
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Наука
Ученые обнаружили в хлебе опасное вещество
Обновлено в 17:52