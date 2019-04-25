Кино

Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»РИА Новости 13:49

Гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ) "Золотой Георгий" получил фильм "Тренинг личностного роста", передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения победителей проходит в четверг вечером в театре "Россия" в Москве.
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Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»

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ММКФ
Кинофестиваль, проводимый в Москве, имеющий аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров. До 2017 года включительно проходил в конце июня, с 2018 года проходит в середине апреля. Длится, в зависимости от бюджета, от 8 до 10 дней.
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