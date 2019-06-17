Кино

Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»Вести.Ru 02:51

В Сочи объявили победителей крупнейшего российского фестиваля "Кинотавр". Гран-при получил фильм "Бык" режиссера Бориса Акопова.
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Главный приз фестиваля «Кинотавр» в Сочи получил фильм Акопова «Бык»

Кубань 2400:43

Победителем «Кинотавра» стал фильм дебютанта о бандитах в 1990-х

РБКвчера в 13:19

Гран-при Кинотавра получил фильм о бандитах 90-х

Эхо Москвы01:17

Гран-при «Кинотавра» удостоен фильм «Бык» Бориса Акопова

ТАССвчера в 19:27

Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык» Бориса Акопова

Коммерсантъвчера в 14:20

Лучшим режиссером «Кинотавра» признан Александр Лунгин

Вечерняя Москвавчера в 13:30

Гран-при «Кинотавра» получил фильм дебютанта «Бык» о бандитах в 90-х

Новая газета00:35
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Общество

Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи

"По итогам прошлого года в среднестатистической ямальской семье после необходимых затрат остается 128,5 тысяч рублей", - передает РИА Новости Немного отстала от арктического региона Чукотка: здесь остаток составляет 107,8 тысяч рублей.
Обновлено в 03:54
Здоровье

Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака

Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено в 03:10
Авто

Назван топ-5 немецких автомобилей с пробегом до трех лет

Эксперты составили топ-5 лучших немецких машин с пробегом не более трех лет. Об этом передает информационный портал «Car.ru».
Обновлено вчера в 17:25
Общество

Никита Михалков планирует запустить сеть винных ресторанов

Dodici Wine & Kitchen — не первая попытка Никиты Михалкова запустить собственную ресторанную сеть.
Обновлено вчера в 21:08
Экономика

В арендном договоре Мосфильма обнаружена несуществующая валюта

Договор аренды земельного участка был заключён в 1996 году между киноконцерном "Мосфильм" и столичным управлением Росимущества.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

США разместят свои военные базы на территории Польши в шести точках

Обновлено в 04:25
Общество

На Украине больше 100 населенных пунктов остались без электричества

На Украине 107 населенных пунктов оказались лишены электричества из-за неблагоприятных погодных условий.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына

В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.
Обновлено вчера в 16:18
Общество

Генпрокуратура выявила ошибки в новом федеральном списке учебников

В федеральном перечне учебников содержатся издания, рекомендованные к использованию в госшколах.
Обновлено в 04:15
Политика

В Минэнерго прокомментировали статью о кибератаках США на Россию

The New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Обновлено в 04:24
Политика

The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным

Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19
Общество

Илон Маск сообщил об удалении своего аккаунта в Twitter

Глава SpaceX и американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск сообщил об удалении своего аккаунта в Twitter.
Обновлено в 03:28
Общество

Росгидромет назвал самые солнечные города

Обновлено в 01:54
Экономика

Власти обсудят паспортизацию сельхозземель в России

В результате в России может появиться карта плодородия земель, что в несколько раз повысит эффективность сельского хозяйства, отмечают авторы инициативы из «Опоры России».
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

Россия в 2018 году продала боевой авиации на более чем $6 млрд

Российская госкомпания «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) поставил на экспорт в 2018 году боевой авиации на более чем $6 млрд, сообщает 17 июня пресс-служба компании.
Обновлено в 03:51
Общество

В предложении поменять критерии нуждаемости видят риски напряженности

Напомним, вопрос необходимости корректировки критериев нуждаемости был поднят экспертами при подведении промежуточных итогов первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, направленных в Минтруда РФ.
Обновлено в 03:10
Наука

На Эвересте установили самые высокие в мире метеостанции

Обновлено 14 июня в 16:01
Общество

ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35

Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.
Обновлено в 01:22
Общество

На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»

В Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью "Город бесов", установленный на въезде в город, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 03:39
Общество

Росконтроль назвал лучшие свиные стейки

Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес

Мать Саши Савельевой назвала ее некрасивой на фото

Обновлено в 03:15
Экономика

Молокозаводы из России подадут коллективный иск к китайской фирме

«С ввозом молочной продукции есть проблема, дело в том, что в конце декабря прошлого года наши молокозаводы получили импортную лицензию, а 28 января одна китайская компания из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян зарегистрировала торговые марки этих российских молокозаводов на себя», — рассказал директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок.
Обновлено вчера в 23:59
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

Обновлено в 03:37
Происшествия

Ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ

Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие

В New York Times предложили утопить флот «пиратского» Ирана

Если Иран не подчинится США, Вашингтон должен пригрозить потопить любой иранский корабль, покинувший порт.
Обновлено в 03:22
Политика

Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство

Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Происшествия

В Новосибирске экс-директора НИИТО осудили за аферу с премиями

Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна" (НИИТО) Михаила Садового к трем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.
Обновлено в 02:34
Происшествия

В Екатеринбурге трехлетняя девочка разбилась в аквапарке «Лимпопо»

Обновлено вчера в 13:32
Экономика

Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком

Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".
Обновлено в 01:27
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