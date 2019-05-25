Кино

Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»РИА Новости 14:39

"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, передает корреспондент РИА Новости. Приз вручила французская актриса Катрин Денев.
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«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается
 на странице фестиваля в Twitter.
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