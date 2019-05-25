Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»РИА Новости 14:39

с чего всё началось

Политика Австрийской партии предлагали «компромат» на Штрахе Австрийская либеральная партия NEOS в 2015 году получала предложение о получении «компрометирующих» бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе материалов.

Кино Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда» Российский режиссёр Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.

Экономика Три региона вернули в бюджет РФ субсидии на «мусорную» инфраструктуру В трех регионах России полностью провалили пилотный проект по созданию инфраструктуры обращения с отходами — в Тульской области, Мордовии и Чукотском автономном округе.

Культура Зеленский станцевал в «Лиге смеха» Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористической программы "Лига смеха" в Киеве, сообщает РЕН.

Хоккей Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российской сборной Жена участника сборной России по хоккею Александра Овечкина Анастасия Шубская обвинила часть болельщиков в желании «облить команду грязью» за случающиеся поражения.

Армия и оружие 15 российских военных решил задержать украинский суд Суд на Украине дал разрешение на задержание 15 российских военных из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.

Происшествия Торговый центр загорелся в Иркутске В Иркутске утром 26 мая загорелся торговый центр "Торгсервис", передает РИА "Новости" со ссылкой на региональный главк МЧС России.

Космос Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.

Политика Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков Киев намерен потребовать от Берлина введения новых "гамбургских" санкций против России в том случае, если Москва не станет выполнять решение Международного суда по морскому праву относительно освобождения украинских моряков.

Экономика В Петербурге предложили снизить тарифы на отопление и газ В Петербурге с 1 июля планируют снизить тарифы на отопление.

Космос Астероид приближается к Земле в эти минуты Через пару часов потенциально опасный астероид приблизится к Земле, сообщает otvprim.ru.

Культура Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети» Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.

Политика NYT: Агент ЦРУ работает в ближайшем окружении Путина В ближайшем окружении президента РФ Владимира Путина находится агент и источник американской спецслужбы ЦРУ, сообщила газета New York Times.

Политика Негативное отношение к парадам в Москве объяснили в Японии Журналист рассказал о негативном отношении японцев к шикарным празднованиям в Москве Дня Победы.

Происшествия На Эвересте при спуске погибли два альпиниста Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.

Гаджеты В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080 Согласно упорно циркулирующим в последнее время слухам, новые видеокарты AMD поколения Navi, анонс которых ожидается в понедельник на открытии выставки Computex 2019, получат названия Radeon RX 3080 и RX 3070.

Авто Эксперты назвали 10 вещей, которые должен знать каждый водитель Эксперты портала «Speedme.ru» решили составить список советов, которые помогут каждому автолюбителю поддерживать свою машину в хорошем состоянии.

Армия и оружие Поездку американских кадетов на советском танке Т-64 сняли на видео Т-64 является советским танк среднего типа. Он был создан в начале 1960-х годов в Харьковском конструкторском бюро по машиностроению.

Общество Инцидент с выпускниками прокомментировали в школе во Владивостоке Директор школы № 74 во Владивостоке Галина Пугина прокомментировала произошедший в учебном заведении скандальный костюмированный номер.

Музыка Пригожин оценил шансы дочери Алсу на карьеру Отсутствие Микеллы на повторном финале Пригожина не удивило.

Происшествия У берегов Японии столкнулись два грузовых судна Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана к востоку от побережья страны, четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо.