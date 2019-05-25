Кино
Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»РИА Новости 14:39
"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, передает корреспондент РИА Новости. Приз вручила французская актриса Катрин Денев.
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«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.РБК14:55
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На каннском кинофестивале победил фильм «Паразиты», Тарантино получил собачий приз
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