Гонка 13-го этапа Гран-при "Формулы-1" в Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden французе Антуане Юбере, выступавшем в классе "Формула-2". Об этом информирует портал Motosport.

Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о гонщике Юбере

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