Происшествия
Российская газетаГран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о гонщике Юбере
Гонка 13-го этапа Гран-при "Формулы-1" в Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden французе Антуане Юбере, выступавшем в классе "Формула-2". Об этом информирует портал Motosport.
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Пилот «Ред Булл» Макса Ферстаппен попал в аварию на первом круге Гран-при Бельгии и был вынужден досрочно закончить гонку.
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Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
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