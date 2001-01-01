Энергетика
График отгрузок нефти в портах на июнь предусматривает дополнительные 875.000 тонн для Роснефти -- ТранснефтьFinancial One 11:21
"На июнь 2019 года графиком отгрузки в портах для компании Роснефть предусмотрено в Новороссийске к плановым 880.000 тонн дополнительно 130.000 тонн; в Приморске - к плановым 1,5 миллиона тонн еще 370.000 тонн; в порту Усть-Луга – к 1 миллиона тонн еще 300.000 тонн и в Козьмино – 1 миллион тонн добавка в 75.000 тонн".
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