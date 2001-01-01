График отгрузок нефти в портах на июнь предусматривает дополнительные 875.000 тонн для Роснефти -- ТранснефтьFinancial One 11:21

"На июнь 2019 года графиком отгрузки в портах для компании Роснефть предусмотрено в Новороссийске к плановым 880.000 тонн дополнительно 130.000 тонн; в Приморске - к плановым 1,5 миллиона тонн еще 370.000 тонн; в порту Усть-Луга – к 1 миллиона тонн еще 300.000 тонн и в Козьмино – 1 миллион тонн добавка в 75.000 тонн".

График отгрузок нефти в портах на июнь предусматривает дополнительные 875.000 тонн для Роснефти -- Транснефть

Происшествия Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.

Футбол Игнашевич возглавил московское «Торпедо» Новым главным тренером «Торпедо» стал бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич, говорится на сайте футбольного клуба.

Происшествия В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники "Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.

Экономика Самый богатый человек в мире купит новую квартиру Как отмечают риелторы, сделка, заключаемая Безосом, не станет самой дорогой на нью-йоркском рынке недвижимости в 2019 году: минувшей зимой инвестор Кеннет Гриффин приобрел пентхаус в городе за 240 миллионов долларов.

Политика Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II.

Общество Минюст предложил ввести новый вид алиментов Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Политика Зеленский пошутил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе пошутил, что лучше своего предшественника Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Климкин заявил, что приглашение России вернуться в ПАСЕ ослабит Европу Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Совет Европы может стать слабее и потерять кредит доверия после приглашение России принять участие в июньской сессии ПАСЕ, он также сравнил это решение с изменением наказания "с лишения свободы на условное осуждение".

Политика Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками» Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».

Футбол Роналду видит Сарри на посту тренера «Ювентуса» Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет видеть на посту главы бьянконери наставника лондонского "Челси" Маурицио Сарри, передает "Советский спорт".

Авто Ford завершил в Набережных Челнах производство автомобилей Напомним, что Ford в рамках реструктуризации бизнеса покидает российский рынок легковых автомобилей.

Шоу-бизнес Алла Пугачева нарисовала дочь Лизу Лиза предложила маме нарисовать ее, Лизу, цветными красками. Аллы Борисовна охотно согласилась, и принялась вырисовывать облик дочери.

Происшествия Сообщения о взрывах в Дзержинске признали фейковыми Три взрыва прогремели в одном из цехов завода «Кристалл» в Дзержинске 1 июня. Площадь разрушений составила 800 квадратных метров.

Финансы Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8% Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне продолжающегося падения мировых площадок из-за торгового противостояния США с остальным миром, что подогревает опасения замедления глобальной экономики, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,5-0,8%.

Авто Продажи Haval F7 в России стартуют завтра Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.

Авто Lada Vesta получит электронную приборную панель В принципе, присутствие автомобиля в бюджетном сегменте не подразумевает электронной панели («Автоваз» тут не в отстающих), но тюнеры считают, что конкуренты уже выходят на новый уровень и им приходится соответствовать для повышения конкурентных качеств.

Политика В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.

Кино Крис Хемсворт сообщил об уходе из кино Голливудский актер не видит себя где-то еще, так что его перерыв в карьере всего лишь вопрос времени.

Общество Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes.

Культура Собчак прокомментировала судебный иск к BadComedian Ранее BadComedian сообщил о возможном закрытии своего канала из-за судебной тяжбы, которую начала против него кинокомпания Kinodanz в связи с «нарушением авторских прав».

Здоровье Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.

Политика В Крыму оценили планы Зеленского по возвращению полуострова Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал RT заявление пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель о разработке стратегии «возвращения» Крыма в состав Украины.

Единоборства UFC назвал следующего соперника Нурмагомедова на бой в Абу-Даби В апреле в связи с отстранением Нурмагомедова UFC провел бой за титул временного чемпиона в легком весе — в нем Порье одержал победу над Максом Холлоуэем.