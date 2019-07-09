Футбол

Грабители ворвались в дом Старриджа и украли собакуНева Спорт 07:19

Бывший нападающий английского «Ливерпуля» Дэниел Старридж заявил, что грабители вторглись в его дом в Лос-Анджелесе. На своей странице в «Инстаграме» Старридж рассказал о случившемся. «Кто-то ворвался в мой дом и украл мою собаку», — заявил футболист.
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«Я заплачу вам, просто верните мою собаку». Старридж обратился за помощью в поиске украденного питомца

Матч ТВ09:43

Дом Старриджа ограбили. Похищена собака, за возвращение которой игрок обещает заплатить любые деньги

Sport24.ru05:48

Дом экс-форварда «Ливерпуля» Старриджа в США обворовали, у него украли собаку

Чемпионат07:04

В дом Старриджа ворвались и украли собаку! Игрок готов отдать любые деньги за ее возвращение

Спорт день за днем07:48

«Я заплачу любые деньги»: Старридж просит грабителей дома вернуть собаку

Евро-футбол.ру07:30

У Старриджа украли собаку. Он предлагает 20-30 тысяч долларов тому, кто ее вернет

Sports.ru07:55

Дом Старриджа ограбили и украли его собаку. Видео

Спорт-Экспресс05:25
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Происшествия

Суд приговорил к восьми годам получившего от IKEA ₽25 млрд бизнесмена

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30 июня умер отец Николая Баскова Виктор, после чего исполнитель не выходил на связь с фанатами в соцсетях.
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Moody’s отозвало рейтинги у банка «Русский стандарт»

Moody's отозвало кредитные рейтинги у банка «Русский стандарт», говорится в сообщении, поступившем в РБК.
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Транспорт

ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве

Обновлено в 11:07
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Политика

В России завершили расследование дела украинских моряков

Следователи предъявили окончательное обвинение 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.
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Интернет

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В Instagram уверены, что это позволит жертвам травли в интернете избежать конфликтов в реальной жизни.
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Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Тетя-садистка изувеченной в Ингушетии девочки нападала с ножом на мужа

Кузнецова рассказала о "тяжелых решениях" для изувеченной в Ингушетии девочки По информации издания "Московский комсомолец", подозреваемая в истязании девочки жительница Сунжи вела асоциальный образ жизни и неоднократно нападала на супруга.
Обновлено в 12:55
Энергетика

«Роснефть» ограничила добычу нефти из-за «Транснефти»

«Вынужденное снижение добычи связано с сокращением «Транснефтью» приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям», — заявил РБК представитель «Роснефти».
Обновлено в 07:14
Общество

Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян

Бывший член Совета Федерации Александр Торшин поблагодарил американскую транссексуальную порноактрису Бэйли Джей Грейнджер (Bailey Jay Granger).
Обновлено в 12:17
Авто

MINI выпустил первый серийный электрокар

MINI представил серийный электрический хэтчбек Cooper SE.
Обновлено в 08:05
Политика

Лавров отреагировал на идею Зеленского о переговорах в Минске

Владимир Зеленский предложил провести саммит по урегулированию конфликта в Донбассе с участием не только "нормандской четверки", но и пригласить также США и Великобританию в лице американского лидера Дональда Трампа и британского премьера Терезы Мэй.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Происшествия

Распыливший газ в окно прокуратуры объяснил поступок «вспышкой гнева»

В судебном заседании мужчина объяснил случившееся «внезапной вспышкой гнева».
Обновлено в 12:39
Здоровье

Депздрав Москвы предупредил горожан об опасности ходьбы босиком

Ходить босиком по улице может быть опасно.
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Наука

Огонь, батарея. На подлодке в Арктике загорелся экспериментальный аккумулятор

Опасаясь дальнейших взрывов и распространения огня на носитель, экипаж материнской лодки затопил аппарат, именно по этой причине по прибытии на базу в Североморск батискаф был полностью заполнен водой.
Обновлено в 13:02
Теннис

Определилась последняя полуфиналистка Уимблдона

Последней полуфиналисткой стала чешка Барбора Стрыцова.
Обновлено в 13:12
Политика

Лукашенко заявил об отсутствии планов объединить Белоруссию и Россию

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что вопрос объединения России и Белоруссии не обсуждается.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Фигуранту уголовного дела купили квартиру под домашний арест

В начале июня 2019-го, отвечая на заданный на Петербургском экономическом форуме вопрос, президент России Владимир Путин пояснил, почему руководителя Baring Vostok Майкла Калви выпустили под домашний арест, тогда как Дельпаль остался в СИЗО.
Обновлено в 12:58
Авто

Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в РФ

Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 06:59
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
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Политика

Акция у парламента в Тбилиси продолжается 20-й день

Обновлено в 13:22
Шоу-бизнес

Оскар Кучера стал отцом в пятый раз

Имя ребенка супруги пока не сообщают. Отметим, о грядущем пополнении в семье Оскара Кучеры стало известно в марте.
Обновлено в 04:47
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В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
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Авто с бойцами «Азова» подорвалось у линии соприкосновения в Донбассе

Автомобиль с бойцами "Азова" Нацгвардии Украины подорвался на мине в районе населенного пункта Новолуганское у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 13:12
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Томские приставы арестовали больше 92 тонн пива за долги

В Кожевниковском районе Томской области судебные приставы наложили арест больше чем на 92 т пива за долги по налогам одной из компаний по производству алкоголя.
Обновлено в 11:00
Общество

После ливня на севере Петербурга подтопило дороги

В Санкт-Петербурге после сильнейшего ливня днем во вторник, 9 июля, произошли подтопления участков улично-дорожной сети.
Обновлено в 06:27
Общество

Камеры «Лахта Центра» сняли бурю над Петербургом

Камеры, зафиксированные на здании «Лахта Центра», сняли бурю над Петербургом. В видео за одну минуту показали восемь часов наблюдений.
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Политика

Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины

Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин.
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Дэниел Старридж
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Англии. В основном он играет на позиции центрального нападающего, но в «Челси» и «Ливерпуле» его использовали на правом фланге в качестве вингера. Это давало ему возможность действовать из глубины поля, обыгрывая оппонентов на привычной для себя высокой скорости, а также смещаться к центру штрафной площади соперника и наносить удары по воротам c левой ноги. Обладатель «золотого дубля» в составе «Челси» в сезоне 2009/10, когда были выиграны Премьер-лига и Кубок Англии. В 2012 году стал в составе «Челси» победителем Лиги чемпионов.
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