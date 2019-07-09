Футбол
Грабители ворвались в дом Старриджа и украли собакуНева Спорт 07:19
Бывший нападающий английского «Ливерпуля» Дэниел Старридж заявил, что грабители вторглись в его дом в Лос-Анджелесе. На своей странице в «Инстаграме» Старридж рассказал о случившемся. «Кто-то ворвался в мой дом и украл мою собаку», — заявил футболист.
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В дом Старриджа ворвались и украли собаку! Игрок готов отдать любые деньги за ее возвращение
Спорт день за днем07:48
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30 июня умер отец Николая Баскова Виктор, после чего исполнитель не выходил на связь с фанатами в соцсетях.
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Кузнецова рассказала о "тяжелых решениях" для изувеченной в Ингушетии девочки По информации издания "Московский комсомолец", подозреваемая в истязании девочки жительница Сунжи вела асоциальный образ жизни и неоднократно нападала на супруга.
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Энергетика
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«Вынужденное снижение добычи связано с сокращением «Транснефтью» приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям», — заявил РБК представитель «Роснефти».
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Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян
Бывший член Совета Федерации Александр Торшин поблагодарил американскую транссексуальную порноактрису Бэйли Джей Грейнджер (Bailey Jay Granger).
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MINI выпустил первый серийный электрокар
MINI представил серийный электрический хэтчбек Cooper SE.
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Политика
Лавров отреагировал на идею Зеленского о переговорах в Минске
Владимир Зеленский предложил провести саммит по урегулированию конфликта в Донбассе с участием не только "нормандской четверки", но и пригласить также США и Великобританию в лице американского лидера Дональда Трампа и британского премьера Терезы Мэй.
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Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
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В судебном заседании мужчина объяснил случившееся «внезапной вспышкой гнева».
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Депздрав Москвы предупредил горожан об опасности ходьбы босиком
Ходить босиком по улице может быть опасно.
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Огонь, батарея. На подлодке в Арктике загорелся экспериментальный аккумулятор
Опасаясь дальнейших взрывов и распространения огня на носитель, экипаж материнской лодки затопил аппарат, именно по этой причине по прибытии на базу в Североморск батискаф был полностью заполнен водой.
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Определилась последняя полуфиналистка Уимблдона
Последней полуфиналисткой стала чешка Барбора Стрыцова.
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Политика
Лукашенко заявил об отсутствии планов объединить Белоруссию и Россию
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что вопрос объединения России и Белоруссии не обсуждается.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Фигуранту уголовного дела купили квартиру под домашний арест
В начале июня 2019-го, отвечая на заданный на Петербургском экономическом форуме вопрос, президент России Владимир Путин пояснил, почему руководителя Baring Vostok Майкла Калви выпустили под домашний арест, тогда как Дельпаль остался в СИЗО.
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Авто
Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в РФ
Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 06:59
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
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Имя ребенка супруги пока не сообщают. Отметим, о грядущем пополнении в семье Оскара Кучеры стало известно в марте.
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В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
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Армия и оружие
Авто с бойцами «Азова» подорвалось у линии соприкосновения в Донбассе
Автомобиль с бойцами "Азова" Нацгвардии Украины подорвался на мине в районе населенного пункта Новолуганское у линии соприкосновения в Донбассе.
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Общество
После ливня на севере Петербурга подтопило дороги
В Санкт-Петербурге после сильнейшего ливня днем во вторник, 9 июля, произошли подтопления участков улично-дорожной сети.
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Камеры «Лахта Центра» сняли бурю над Петербургом
Камеры, зафиксированные на здании «Лахта Центра», сняли бурю над Петербургом. В видео за одну минуту показали восемь часов наблюдений.
Обновлено в 12:05
Политика
Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины
Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:54