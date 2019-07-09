Бывший нападающий английского «Ливерпуля» Дэниел Старридж заявил, что грабители вторглись в его дом в Лос-Анджелесе. На своей странице в «Инстаграме» Старридж рассказал о случившемся. «Кто-то ворвался в мой дом и украл мою собаку», — заявил футболист.

Грабители ворвались в дом Старриджа и украли собаку

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