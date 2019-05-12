Шоу-бизнес

Опубликованы документы о реальных проблемах Доренко с сердцемГазета.Ru 13:51

Опубликованы результаты одного из медицинских обследований умершего 9 мая журналиста Сергея Доренко. Из документов, которые обнародовала радиостанция "Говорит Москва", следует, что ему диагностировали аневризму восходящего отдела аорты и аортальную недостаточность еще в июне 2016 года.
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Опубликованы документы о реальных проблемах Доренко с сердцем

Газета.Ru13:51

Опубликованы документы, подтверждающие проблемы с сердцем у Доренко

РИА Новости11:30

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

ТАСС06:56

Обнародованы документы, подтверждающие диагноз Сергея Доренко

Телепрограмма09:38

Вдова Сергея Доренко Юлия передала радиостанции «Говорит Москва» результаты медицинских исследований мужа

Эхо Москвы09:31

«Говорит Москва» опубликовала документы о проблемах Доренко с сердцем

РБК10:49

Опубликованы документы, подтверждающие проблемы с сердцем у Сергея Доренко

Говорит Москва07:13
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В Крыму приостановили подъем парохода "Генерал Коцебу", на котором могут находиться картины Ивана Айвазовского.
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Специалист японской аналитической компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда сообщил информацию о грядущей игровой приставке Sony нового поколения – PlayStation 5. Сроки выхода и стоимость Исходя из заявления эксперта, PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года по стоимости $500.
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Происшествия

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В МВД по Мордовии объяснили одинаковые портреты на «Бессмертном полку»

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Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании

Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Экономика

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Российская рекрутинговая компания HeadHunter проведет первичное размещение акций (IPO) по цене $13,5 за бумагу.
Обновлено 09 мая в 15:22
Хоккей

Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира

В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
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Глава польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша не собирается переходить на евро.
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Умяров надеется, что в ближайших матчах «Спартака» солнце взойдет

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Умер олимпийский чемпион Виктор Манаков

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Армия и оружие

Советник Зеленского оценил действия украинской армии в Донбассе

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин рассказал об отношении команды будущего главы государства к операции "Объединенных сил на Донбассе" Заявление он сделал в интервью "Громадскому".
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Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео

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Пассажир самолета снял на видео «торпедообразное НЛО» в небе над штатом Огайо.
Обновлено вчера в 10:21
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Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

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В апреле вокруг сына Плющенко и Рудковской разгорелся скандал.
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Иран пообещал серьезный ответ на любые силовые действия США

Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.
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Другими словами, в строго физическом смысле страны за границами США ежегодно беднеют на тот же эквивалент, на который богатеют американцы.
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ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов.
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Противников мусорного полигона в Шиесе избили охранники стройки

Охранники стройки мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области избили противников реализации данного проекта.
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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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