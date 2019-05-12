Шоу-бизнес
Опубликованы документы о реальных проблемах Доренко с сердцемГазета.Ru 13:51
Опубликованы результаты одного из медицинских обследований умершего 9 мая журналиста Сергея Доренко. Из документов, которые обнародовала радиостанция "Говорит Москва", следует, что ему диагностировали аневризму восходящего отдела аорты и аортальную недостаточность еще в июне 2016 года.
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