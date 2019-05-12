Шоу-бизнес
«Говорит Москва» опубликовала документы о проблемах Доренко с сердцемРБК 10:49
Радиостанция «Говорит Москва» опубликовала документы с визитов журналиста Сергея Доренко к врачам, которые свидетельствуют о бывших у него проблемах с сердцем.
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Футбол
«Ростов-Дон» проиграл финал Лиги чемпионов
В финальном матче женской Лиги чемпионов по гандболу «Ростов-Дон» уступил венгерскому «Дьеру». Встреча закончилась со счетом 24:25.
Обновлено в 13:42
Авто
В России автомобиль Bentley превратили в танк
Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
Обновлено вчера в 04:08
Космос
Астрономы нашли объект с аномальной скоростью движения
Обновлено в 06:13
Футбол
Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев
Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
Экономика
Общая стоимость засекреченных госконтрактов составила 2,4 трлн рублей в 2018 году
Совокупная стоимость засекреченных госконтрактов, которые заключили по 44-ФЗ, составила 2,4 трлн рублей в 2018 году.
Обновлено в 15:00
Происшествия
В Татарстане тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов
«С 13-го пути станции сошли с рельс задняя колесная пара тепловоза и колесные пары у пяти порожних вагонов», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
В интернете появилось фото из квартиры Юлии Началовой
В интернете распространили снимок, сделанный в квартире Юлии Началовой.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Футбол
«Зениту» вручили чемпионский кубок
Обновлено в 14:25
Политика
Экс-министр обороны считает кандидатов в президенты США старыми
Бывший министр обороны Соединённых Штатов Роберт Гейтс заявил, что проблемой кандидатов на пост главы государства является возраст.
Обновлено в 14:31
Общество
Похолодание ожидается в Московском регионе на следующей неделе
В дневные часы в начале недели ожидается от 18 до 21 градуса, по ночам - 10-13 градусов. В конце следующей недели сменится воздушная масса.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Волгограде горят частный дом и ангар
Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено в 14:25
Футбол
Основатель Oasis Ноэль Галлахер отпраздновал чемпионство с игроками «Манчестер Сити» в раздевалке
Популярый британский музыкант Ноэль Галлахер посетил раздевалку "Манчестер Сити" после победы над "Брайтоном" в матче 38-го тура чемпионата Англии (4:1). "Орлы" набрали 98 очков и завоевали чемпионский титул второй год подряд.
Обновлено в 13:34
Политика
Десятки сталинских чекистов тайно реабилитировали в России
Обновлено в 12:25
Политика
El Pais: Эквадор передаст США вещи Ассанжа из посольства в Лондоне
Правительство Эквадора передаст США документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые находятся в посольстве в Лондоне.
Обновлено в 14:49
Политика
В Литве завершилось голосование на выборах президента
Обновлено в 13:21
Происшествия
Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ
Обновлено в 04:33
Политика
В Индии сообщили о предложении от США по THAAD «взамен С-400»
THAAD Несколько месяцев назад министр обороны Индии Нирмала Ситхараман, совершив визит в США, заявила, что Вашингтон "учитывает интересы Индии" и не станет применять санкционный пакет CAATSA за военно-техническое сотрудничество с РФ в плане закупки С-400 "Триумф".
Обновлено в 08:01
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Общество
Приказ о нормативах сброса в Байкал прошел общественные слушания
Минприроды РФ ведет активную совместную работу с общественными организациями, пытаясь найти компромисс между наукой и технологиями в работе над приказом по изменению экологических нормативов для стоков очистных сооружений на Байкальской природной территории.
Обновлено в 11:15
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Взорвавшийся дом скорее всего снесут
Напомним, минувшей ночью взрыв газа частично обрушил 16-квартирный дом. Три квартиры разрушены полностью, ещё четыре повреждены.
Обновлено в 10:32
Космос
Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой
Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется.
Обновлено вчера в 22:11
Путешествия
Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха
Топ-10 самых популярных летних направлений: Турция Россия Тунис Греция Кипр Черногория Абхазия Испания Италия Болгария В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.
Обновлено в 14:13
Происшествия
ТАСС сообщил о массовой драке фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
Несколько десятков болельщиков санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА устроили днем драку в центре Петербурга перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 12:45
Космос
В колониях на орбите Земли создадут курортный климат
Джефф Безос (Jeff Bezos) глава и основатель интернет-компании Amazon.com, представивший на днях прототип космического корабля Blue Moon, рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне о планах по строительству колоний на орбите Земли с «погодой как на Мауи круглый год».
Обновлено в 12:22