Шоу-бизнес

«Говорит Москва» опубликовала документы о проблемах Доренко с сердцемРБК 10:49

Радиостанция «Говорит Москва» опубликовала документы с визитов журналиста Сергея Доренко к врачам, которые свидетельствуют о бывших у него проблемах с сердцем.
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Опубликованы документы о реальных проблемах Доренко с сердцем

Газета.Ru13:51

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

ТАСС06:56

«Говорит Москва» опубликовала документы о проблемах Доренко с сердцем

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Обнародованы документы, подтверждающие диагноз Сергея Доренко

Телепрограмма09:38

Вдова Сергея Доренко Юлия передала радиостанции «Говорит Москва» результаты медицинских исследований мужа

Эхо Москвы09:31

Опубликованы документы, подтверждающие проблемы с сердцем у Доренко

РИА Новости11:30

Опубликованы документы, подтверждающие проблемы с сердцем у Сергея Доренко

Говорит Москва07:13
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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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