«Говорит Москва» опубликовала документы о проблемах Доренко с сердцемРБК 10:49

Радиостанция «Говорит Москва» опубликовала документы с визитов журналиста Сергея Доренко к врачам, которые свидетельствуют о бывших у него проблемах с сердцем.

«Говорит Москва» опубликовала документы о проблемах Доренко с сердцем

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