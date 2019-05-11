Общество

«Говорит Москва» опровергла перенос похорон ДоренкоРБК 13:28

Захоронение праха журналиста Сергея Доренко, как и планировалось, состоится на Троекуровском кладбище через несколько дней после прощания. Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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