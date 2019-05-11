Общество
«Говорит Москва» опровергла перенос похорон ДоренкоРБК 13:28
Захоронение праха журналиста Сергея Доренко, как и планировалось, состоится на Троекуровском кладбище через несколько дней после прощания. Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
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