Общество
«Говорит Москва» опровергла перенос похорон ДоренкоРБК вчера в 13:28
Захоронение праха журналиста Сергея Доренко, как и планировалось, состоится на Троекуровском кладбище через несколько дней после прощания. Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
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А.Немерюк: Прощание с журналистом С.Доренко состоится 12 мая на Троекуровском кладбище
Агентство Москвавчера в 12:49
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