«Говорит Москва» опровергла перенос похорон ДоренкоРБК вчера в 13:28

Захоронение праха журналиста Сергея Доренко, как и планировалось, состоится на Троекуровском кладбище через несколько дней после прощания. Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.

Транспорт МВД: уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП В пресс-центре МВД рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий.

Политика В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.

Происшествия Семьям погибших при взрыве газа выплатят по 1 млн рублей Власти Ростовской области выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района.

Экономика Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Британии Трое россиян вошли в список самых богатейший людей Великобритании по версии The Sunday Times. Среди них - Алишер Усманов и Роман Абрамович.

Происшествия В сети появилось видео аварии на Бухарестской улице В группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео с моментом ДТП на Бухарестской улице.

Культура Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.

Политика Помпео в ближайшие несколько недель встретится с Меркель Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил в интервью телеканалу CNBC, что у него вновь значится в графике встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Футбол «Зенит» интересуется бывшим защитником «Рубина» Бауэром «Зенит» проявляет интерес к австрийскому защитнику «Сток Сити» Морицу Бауэру, который ранее выступал за казанский «Рубин», сообщает Tuttomercatoweb.

Политика Глава МИД Франции заявил об угрозе возникновения международной анархии Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что призывы к конфронтации государств могут привести к международной анархии.

Хоккей Фазель объяснил изменение формата полуфиналов ЧМ по хоккею Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что формат проведение полуфиналов на чемпионатах мира претерпел изменения по инициативе ведущих национальных команд.

Шоу-бизнес Брежнева разозлилась на просьбу поздравить Меладзе в Инстаграме Даже в день рождения супруга Вера не стала поздравлять его в Инстаграме, считая этот день слишком личным праздником.

Происшествия Двое мужчин почти неделю дрейфовали в океане на перевернутой лодке В Камчатском крае двое мужчин сумели догрести до берега с помощью лопаты после того, как их лодка перевернулась в Тихом океане.

Происшествия Взрыв газа: в поселке Чистоозерный ввели режим ЧС Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Чистоозерный Ростовской области, где ночью в жилом многоквартирном доме взорвался газ.

Политика В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.

Спорт Школьник из Москвы победил в Азиатской физической олимпиаде Школьник из Москвы Григорий Бобков стал абсолютным победителем Азиатской физической олимпиады, сообщается на сайте Минпросвещения России.

Происшествия В Ленобласти фура насмерть сбила стоявшую на трассе участницу ДТП Одна из пассажирок вышла на проезжую часть, где ее сбил грузовик МАЗ, следовавший в сторону Санкт-Петербурга.

Шоу-бизнес Мать Виктории Романец сделала пластическую операцию Бывшая участница телепроекта «ДОМ-2» Виктория Романец активно ведет микроблог.

Политика Стали известны темы переговоров Помпео в России 10 мая стало известно, что Помпео посетит 12–14 мая Москву и Сочи.