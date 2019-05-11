«Говорит Москва» опровергла перенос похорон ДоренкоРБК 13:28

Захоронение праха журналиста Сергея Доренко, как и планировалось, состоится на Троекуровском кладбище через несколько дней после прощания. Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.

Армия и оружие В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира Украинские военнослужащие в Донбассе отказались выполнять приказ своего командира выполнять боевое задание на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики и после угроз военным трибуналом застрелили его.

Транспорт МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России.

Происшествия МЧС заявило об угрозе обрушения дома под Ростовом после взрыва газа Разбор завалов у жилого дома в Ростовской области, где произошел взрыв газа, осложнен из-за возможной угрозы обрушения здания.

Политика Партия Brexit стала лидером в опросе о европейских выборах в Британии Более трети жителей Великобритании (34%) готовы отдать свои голоса за образованную в начале года партию Brexit, следует из данных опроса Opinium, опубликованных в газете The Guardian.

Общество Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года Ночь на субботу, 11 мая стала наиболее теплой в Москве с начала года, об этом сообщают столичные синоптики.

Общество Россиянам предложили купить дом в Италии за 1 евро Мэр итальянского Муссомели — Джузеппе Катания — предложил россиянам купить за один евро любой заброшенный дом в историческом центре этого города, расположенного в сицилийской провинции Кальтаниссетта.

Здоровье Названы эффективные народные средства от головной боли Некоторые люди считают, что наиболее эффективно справляются с этим видом боли народные средства.

Происшествия В Петербурге шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и маршруткой Трое из шести пострадавших находились в трамвае. Две 15-летние школьницы обратились в детскую городскую больницу самостоятельно.

Политика Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.

Политика В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.

Авто Mulliner разработала спецверсию Bentley Bentayga для элитной рыбалки Специалисты студии Mulliner, которая занимается тюнингом автомобилей премиальной марки Bentley, подготовили элитный внедорожник Bentayga для рыбной ловли.

Политика В посольстве Венесуэлы в США отключили воду и электричество Дипломаты из Венесуэлы, живущие на территории посольства Каракаса в Вашингтоне рассказали, что американские власти отключили в их помещениях воду и электричество.

Армия и оружие Армия Сирии подошла к границе провинции Идлиб Военнослужащие сирийской правительственной армии в субботу освободили от террористов пять населенных пунктов на северо-западе страны и вышли к границе между провинциями Хама и Идлиб, сообщают местные СМИ.

Театры Пермский край передал театральную эстафету Башкирии На сцене театра «Нур» Пермский край передал эстафету Башкирии.

Хоккей Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.

Общество Изменены правила получения детских пособий По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, документ очень важен, поскольку россияне довольно часто меняют или хотели бы поменять место жительства в поисках лучшей работы и зарплаты.

Политика Глава МИД Франции заявил об угрозе возникновения международной анархии Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что призывы к конфронтации государств могут привести к международной анархии.

Политика WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.

Политика Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции Макрону Выборы в Европарламент, намеченные на конец мая 2019 года, по мнению лидера французской оппозиционной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, станут для президента Эммануэля Макрона определяющими.