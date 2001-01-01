Финансы
Готовьтесь покупать: курсу евро спрогнозировали падениеСвободная Пресса вчера в 11:43
Ухудшить ситуацию могут новости о падении промышленного сектора в августе. Наконец, на курс евро могут негативно повлиять и политические новости.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:32, Ашберн
Общество
Врачам в Липецкой области предложили выплачивать по 1 млн рублей
Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов предложил выплачивать врачам дефицитных специальностей по 1 млн рублей.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Политика
Зеленский попросил Нетаньяху признать голодомор геноцидом
Израильский премьер на брифинге предложение Зеленского не прокомментировал. Геноцидом голодомор признает несколько стран.
Обновлено в 07:42
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Происшествия
Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области
В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.
Обновлено вчера в 06:26
Политика
В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ
Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 08:15
Политика
США захотели отложить запрет на Huawei
Министерство торговли США может продлить временную генеральную лицензию для Huawei еще на 90 дней.
Обновлено 17 августа в 00:39
Политика
Встреча Путина и Макрона пройдет в древнем замке
Встреча Путина и Макрона пройдет в старинном форте Брегансон, история которого уходит еще во второе столетие до нашей эры.
Обновлено в 01:45
Гаджеты
Появились фотографии нового смартфона Xiaomi Redmi Note 8
В китайской компании Xiaomi сообщили, что в субботу состоится презентация нового смартфона Redmi Note 8. Также в этот день, по словам главы корпорации Лэй Цзюнь, пройдет презентация нового телевизора Redmi TV.
Обновлено в 06:56
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск.
Обновлено в 07:31
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
Сирийская армия вышла на подступы к Хан-Шейхуну
Правительственные силы развивают наступление на южных подступах.
Обновлено в 05:00
Футбол
Стала известна дата рассмотрения ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина
Ходатайства об условно-досрочном освобождении Кокорин и Мамаев подали 2 августа.
Обновлено в 08:45
Технологии
«Издержки будут снижены в 100 раз». Бутерин — о будущем Ethereum
Если крупная организация захочет присоединиться — все станет только хуже.
Обновлено в 09:23
Экономика
Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%
Реальные зарплаты в России, по предварительной оценке, в июле выросли на 3,5% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:08
Игры
Зомби и наноботы: Tencent анонсировала Synced: Off Planet
В преддверии открытия игровой выставки gamescom 2019 китайская компания Tencent анонсировала новый проект, над которым работает её шанхайская студия NEXT.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге
Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:08
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Футбол
Дерби «Спартак» – ЦСКА. Взломан сайт фанатов «красно-белых»
Неизвестные взломали сайт объединения болельщиков "красно-белых" "Фратрия" и опубликовали псевдо-заявление.
Обновлено в 09:15
Футбол
Судья Матюнин признал ошибку в матче «Зенит» — «Ахмат»
Главный арбитр встречи шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Ахмат» (0:0) Алексей Матюнин прокомментировал свои решения.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать натуральный майонез
Эксперты Роскачества советуют выбирать натуральный майонез, оценивая условия хранения и наличие в его составе яичных продуктов.
Обновлено в 01:58
Экономика
Россия вышла на первое место по объему импорта грузинской продукции
Государственное агентство Грузии — Грузстат сообщило о рекордном экспорте различной грузинской продукции на российские рынки.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с автобусом в Перми
В интернете появилось видео ДТП с маршрутным автобусом № 53 в Перми, въехавшим в бетонную стену.
Обновлено в 08:37
Политика
Жизнь после томоса. Филарет рассказал об общении с Порошенко
Глава раскольнической УПЦ КП Филарет заявил, что экс-президенту Украины Петру Порошенко было все равно, какой томос получит государство.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Минфин ответил на сообщения о найденных на свалке «приказах Силуанова»
Среди документов оказались фото приказов, подписанные главой ведомства и первым вице-премьером Антоном Силуановым, а также служебные записки с просьбами о компенсации расходов.
Обновлено в 07:29
Экономика
Клиенты Газпромбанка смогут оформить кредит за 5 минут
Как сообщается в пресс-релизе финансовой организации, поступившем «Известиям», с 19 августа клиенты смогут подать заявку в мобильном приложении, а оформление кредита займет не более пяти минут.
Обновлено в 09:26