Экономика
Обманутым дольщикам могут предложить другое жильеNewsler.ru вчера в 07:22
Мутко утверждает, что данную меру поддержки граждан можно будет реализовать, если у местного Фонда дольщиков будут свободные квартиры в других домах. Вице-премьер также заявил, что намерен лично следить за процедурой получения дольщиками денежной компенсации.
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с чего всё началось
Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам квартиры в готовых или близких к завершению домах вместо недостроенных новостроек, где они купили жильё.РИА Новостивчера в 03:42
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 02:04, Вашингтон
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Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев, сообщает ТАСС.
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Футбол
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Сине-бело-голубые предложили за него €35 млн, сообщает Sport.es. Еще €5 млн российский клуб предлагает еще в виде бонусов.
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Политика
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В Бурятии туристы попросили спасателей об эвакуации
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Обновлено вчера в 19:09
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Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
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