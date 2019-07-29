Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам квартиры в готовых или близких к завершению домах вместо недостроенных новостроек, где они купили жильё.

с чего всё началось

Мутко утверждает, что данную меру поддержки граждан можно будет реализовать, если у местного Фонда дольщиков будут свободные квартиры в других домах. Вице-премьер также заявил, что намерен лично следить за процедурой получения дольщиками денежной компенсации.

Обманутым дольщикам могут предложить другое жилье

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