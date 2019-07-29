Экономика

Обманутым дольщикам могут предложить другое жильеNewsler.ru вчера в 07:22

Мутко утверждает, что данную меру поддержки граждан можно будет реализовать, если у местного Фонда дольщиков будут свободные квартиры в других домах. Вице-премьер также заявил, что намерен лично следить за процедурой получения дольщиками денежной компенсации.
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с чего всё началось

Обманутым дольщикам могут предложить готовое жильё вместо их недостроя

Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам квартиры в готовых или близких к завершению домах вместо недостроенных новостроек, где они купили жильё.
РИА Новостивчера в 03:42

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Обманутым покупателям жилья пообещали бесплатные квартиры

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Обманутым дольщикам могут предложить другое готовое жилье

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ТАССвчера в 09:22

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РБКвчера в 04:20

Обманутым дольщикам могут предложить готовое жильё вместо их недостроя

РИА Новостивчера в 03:42
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 02:04, Вашингтон
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Политика

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Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся

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Технологии

ГКРЧ не выделила частоты OneWeb

Напомним, что вопрос о выделении частот для OneWeb в России ГКРЧ должна была решить еще осенью 2018 года, однако против прихода британского оператора выступила ФСБ.
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На Украине сравнили Киев и Москву

Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
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Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья

Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев, сообщает ТАСС.
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Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах

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Обновлено вчера в 08:05
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В Бурятии туристы попросили спасателей об эвакуации

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В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины

Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
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Специалисты назвали причину резкого похолодания температуры воздуха, которые отмечается в Европейской части России, в том числе в Нижегородской области с 29 июля.
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Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх

США нужно сделать две вещи для улучшения отношений с Россией, одна из которых — внушить страх, пишет журнал Foreign Policy.
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"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
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Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
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Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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