Происшествия
BFM.ruСамолет «Уральских авиалиний» вынужденно сел в Екатеринбурге
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге из-за возможного повреждения колеса шасси. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
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30 августа 10:14 Тем временем Уральское следственное управление на транспорте тоже начало свою проверку.Екатеринбург Онлайнвчера в 23:28
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Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста
RT на русском вчера в 18:29
Политика
На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
Спорт
Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей в ходе тренировки в Красноярске, информирует министерство спорта Красноярского края на своём сайте.
Московский Комсомолец 00:01
Политика
Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке
Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов.
РБК 00:29
Происшествия
В США невиновная женщина отсидела в тюрьме 35 лет
Жительница американского штата Невада отсидела в тюрьме 35 лет за убийство 19-летней студентки Мишель Митчелл, которого она не совершала.
РЕН ТВ вчера в 22:44
Общество
Роструд напомнил, что в этом году 31 декабря будет рабочим днём
В пресс-службе Роструда напомнили, что 31 декабря 2019 года будет рабочим днём, а с 1 по 8 января 2020 года россиян ожидают выходные дни.
RT на русском вчера в 23:45
Политика
Жители Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса признали самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) частью Украины.
Московский Комсомолец 28 августа в 06:27
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ вчера в 17:24
Происшествия
Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов
Известия вчера в 01:49
Гаджеты
Redmi представила смартфон Redmi Note 8
Redmi официально представила смартфон Redmi Note 8. Redmi Note 8 стал заметно лучше своего предшественника.
ITZine.ru вчера в 07:33
Политика
Макрон обсудил с Зеленским итоги переговоров с Путиным и саммита G7
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским и отметил стремление продвигаться в урегулировании украинского кризиса, сообщил Елисейский дворец.
РИА Новости вчера в 17:28
Футбол
«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Sportbox.RU вчера в 16:24
Кино
Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября
Исполнительный продюсер экранизации «Ведьмака» от Netflix Джованни Юджин Альтамаркес сообщил в твиттере, что съёмочный процесс первого сезона шоу завершился, однако из-за замены одного из ведущих актёров сейчас проходят пересъёмки ряда сцен.
Игромания.ру вчера в 08:43
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 00:17
Происшествия
Пассажирский Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии
SakhaNews вчера в 23:37
Общество
Роскачество рассказало об опасности чипсов и картофеля фри
При приготовлении картофеля фри и чипсов образуются канцерогены, но в этих и многих других обжаренных и печеных блюдах содержится акриламид — токсичное вещество.
Известия 01:00
Общество
Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до 1 октября
Как отметил депутат, во время общения со школьниками и студентами России он часто слышит предложения со стороны учащихся и преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября.
Вести.Ru вчера в 22:08
Общество
С российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция
Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году.
BFM.ru 28 августа в 10:40
Политика
Как на Украине собираются получать американский СПГ через Польшу
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что начнёт поставки американского сжиженного природного газа на Украину уже в 2019 году.
RT на русском вчера в 18:25
Культура
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Космос
Глубинные потоки в недрах Сатурна оказались похожи на «мед»
Сильные ветры, известные как реактивные потоки, формируют на внешней стороне Сатурна полосы – похожие на те, что на Юпитере, но менее резкие, сообщает Physical Review Fluids.
МИР 24 вчера в 08:08
Армия и оружие
Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет испытана и сдана в срок
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» идут полным ходом и завершатся вовремя, 29 августа сообщил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов на пресс-конференции, состоявшейся на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
Красная весна вчера в 15:59
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС 28 августа в 22:24
Политика
Лукашенко передал в подарок Трампу кортик
ТАСС вчера в 12:33
Футбол
Спартак — Брага 1:2
В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".
Вести.Ru вчера в 14:06
Политика
Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Политика
США ввели санкции против ливанского банка
Минфин США заявил о введении американской стороной санкций против ливанского банка Jammal Trust Bank и ещё трёх страховых компаний.
RT на русском вчера в 15:25
Футбол
ФК «Ростов» сыграет в товарищеском матче со сборной Сирии
Футбольный клуб «Ростов» сыграет в товарищеском матче со сборной Сирии. Информацию об этом передает пресс-служба донского клуба.
Rostov.ru вчера в 14:36
Происшествия
Пропавшую в лесу под Петербургом девочку нашли живой
Российская газета 00:58