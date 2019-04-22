Космос
Готовится консервация «Гагаринского старта» на БайконуреРоссийская газета 07:47
"Старт номер 1" ("Гагаринский старт") - пусковая площадка на "Байконуре", которая неразрывно связана не только с именем Юрия Гагарина.
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Политика
Климкин обратился к Зеленскому с цитатой из мультфильма «Жил-был пес»
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому, процитировав мультфильм "Жил-был пес".
Обновлено в 08:09
Общество
Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики
Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики Игорь Ксенофонтов выступил против повышения денежной компенсации.
Обновлено в 08:01
Политика
Стала известна возможная дата инаугурации Зеленского
Стала известна возможная дата инаугурации побеждающего на президентских выборах Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Спецназ вывели из Панкисского ущелья в Грузии
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Власти ЛНР передали Украине 60 заключенных
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) передали украинской стороне 60 содержавшихся в местах лишения свободы заключенных, отправленных в колонии до выхода региона из-под контроля Киева в 2014 году.
Обновлено в 07:40
Экономика
План развития инфраструктуры на 6,3 трлн руб. станет нацпроектом
Правительство предложило изменить порядок перераспределения бюджетных ассигнований на реализацию комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, транспортная часть которого оценивается в 6,3 трлн руб.
Обновлено в 08:20
Экономика
Выручка Huawei выросла в первом квартале почти на 40%
Huawei увеличил выручку в первом квартале 2019 года на 39% в годовом эквиваленте, до $26,8 млрд.
Обновлено в 07:17
Энергетика
Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти
На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24
Политика
На Шри-Ланке после терактов введут режим ЧП
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена введет в стране режим чрезвычайного положения в связи с терактами.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Хакасии осудили сотрудников колонии за пытки заключенных
Как рассказал представитель потерпевшего Сергея Буйницкого, адвокат Наталья Монс, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права», суд установил, что в апреле 2016 года сотрудники колонии применили силу к 41-летнему заключенному, чтобы он перестал направлять через своего адвоката жалобы в прокуратуру и Уполномоченному по правам человека.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Наталья Рагозина и Сергей Жорин развелись
Спортсменка Наталья Рагозина развелась с юристом Сергеем Жориным.
Обновлено в 05:02
Здоровье
Более 4 тысяч детей родилось по программе ЭКО в больнице им. Вересаева
В пресс- службе департамента здравоохранения Москвы, в ведении которого находится эта больница, рассказали, что в настоящее время в столице практически любая пара с диагнозом "бесплодие" и при отсутствии противопоказаний может пройти ЭКО по ОМС.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской поставил ей ультиматум об уходе со сцены
Муж российской певицы Лолиты Милявской спортсмен Дмитрий Иванов потребовал от исполнительницы на время прекратить концертную деятельность.
Обновлено в 05:22
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Общество
Саратовских учителей заставляют участвовать в майских демонстрациях
Учителя городских школ Саратова заявили о принуждении их к участию в демонстрациях 1 и 9 мая.
Обновлено в 02:37
Политика
Американский сенатор предложил Турции выбор между санкциями и С-400
Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес заявил, что Соединенные Штаты введут санкции против Турции, если она закупит российские системы ПВО С-400.
Обновлено в 02:33
Хоккей
Гендиректор московского ХК «Динамо» Шанцев уходит в отставку
В августе 1991 года Шанцев вступил в должность коммерческого директора клуба. Гендиректором "Динамо" он стал в апреле прошлого года.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Москве нашли тело чемпионки России по тайскому боксу
Обновлено в 08:23
Экономика
Совфед одобрил закон «Об ипотечных каникулах»
В понедельник, 22 апреля, Совет Федерации РФ одобрил закон «Об ипотечных каникулах».
Обновлено в 07:16
Политика
ЦИК Украины обработал 99% голосов
Обновлено в 07:24
Общество
Команда Кусто направила в Минприроды рекомендации по реабилитации и выпуску китов из приморской бухты (версия 2)
Как сообщалось, Жан-Мишель Кусто с командой побывал в России по приглашению Минприроды для консультации по реабилитации и возможному выпуску косаток и белух из вольеров бухты Средняя в Приморье.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Одного смертника опознали на Шри‐Ланке
Полиция Шри-Ланки в ходе расследования серии терактов 21 апреля выяснила личность одного из смертников.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Ространснадзор нашел у S7 нарушения после крушения в Германии
Ространснадзор нашел семь нарушений в работе авиакомпании «Глобус» (дочерняя структура группы компаний S7 Group) во время внеплановой проверки.
Обновлено в 08:13
Общество
В Выборге продают самый старый жилой дом России
На Авито появилось объявление о продаже каменного жилого дома на Крепостной улице в Выборге.
Обновлено вчера в 15:55
Единоборства
Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда
Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.
Обновлено в 03:37
Политика
Путин не смотрел дебаты Зеленского и Порошенко
Президент РФ Владимир Путин в минувшую пятницу, 19 апреля, не смотрел в прямом эфире дебаты кандидатов на пост президента Украины - Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:12
Политика
Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву для допроса и вручения сообщения о подозрении по делу против бизнесмена Сергея Курченко, соответствующие повестки размещены в понедельник на сайт ведомства.
Обновлено в 08:06
Футбол
Головина назвали лучшим игроком «Монако» в матче против ПСЖ
Полузащитник ФК «Монако» Александр Головин назван лучшим игроком клуба в игре против ПСЖ по версии аналитического сайта Whoscored.
Обновлено в 05:42