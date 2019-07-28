В результате украинская армия сможет захватить регионы России. Это необходимо сделать для поддержки новой демократической власти, считает Кухар. Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.

Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине

Шоу-бизнес Глюкоза сняла обручальное кольцо после слухов о разводе Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, появилась на музыкальном фестивале «Жара» в Баку без обручального кольца.

Общество В США умерла «самая умная» в мире собака Бордер-колли по кличке Чейсер, жившая в штате Южная Каролина и считавшаяся самой умной в мире собакой, умерла на этой неделе в возрасте 15 лет.

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Происшествия В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек В результате атаки 65 человек были убиты, ещё десять получили ранения.

Общество Рекрутеры рассказали, какие качества ждут от рабочих От рабочих с высшим образованием ждут специализированных знаний(73%), владения ИТ-системами и навыками программирования (49%) и тоже добросовестности и дисциплинированности (43%).

Экономика ЦБ отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация» Банк России с 29 июля отозвал лицензию у нижегородского банка "Ассоциация".

Экономика В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.

Происшествия Двое подростков задержаны в Подмосковье за двойное убийство Двое подростков задержаны в Подмосковье, их подозревают в двойном убийстве, сообщает Следственный комитет.

Экономика «Росгеология» просится в арктическую разведку Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.

Авто За полгода москвичи совершили свыше 24 млн поездок на каршеринге Москвичи и гости столицы стали пользоваться системой краткосрочной арендой автомобиля еще чаще и за полгода совершили более 24 миллионов поездок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Здоровье Московский врач дал советы по защите здоровья в плохую погоду Ранее врач-терапевт ГКБ № 31 Марина Анисимова рассказала, какие опасности несет такая резкая смена погоды для определенных групп граждан и как им обезопасить свое здоровье.

Энергетика Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг».

Политика В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о государственном языке На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного.

Политика Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.

Здоровье В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.

Политика Иностранцев ограничивают в «Яндексе» и Mail.ru Group Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин в последний день весенней сессии внес на рассмотрение парламента поправки, которые ограничивают право иностранцев владеть и управлять информационно значимыми для развития инфраструктуры интернет-ресурсами.

Происшествия Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").

Общество Эксперты назвали лучшую зубную пасту Эксперты "Росконтроля" взяли на пробу образцы зубной пасты от семи брендов: "Новый жемчуг", "Пародонтол", Biomed, Splat Professional, Blend-a-med, President и "Лесной бальзам".

Финансы Cтавки сделаны: что будет в августе с курсом рубля Аналитик предсказывает спокойный август для отечественной валюты — с сохранением сложившегося диапазона 62-64 рубля за доллар.