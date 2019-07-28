Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на УкраинеГазета.Ru вчера в 13:43
В результате украинская армия сможет захватить регионы России. Это необходимо сделать для поддержки новой демократической власти, считает Кухар. Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
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Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Глюкоза сняла обручальное кольцо после слухов о разводе
Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, появилась на музыкальном фестивале «Жара» в Баку без обручального кольца.
Обновлено вчера в 10:57
Общество
В США умерла «самая умная» в мире собака
Бордер-колли по кличке Чейсер, жившая в штате Южная Каролина и считавшаяся самой умной в мире собакой, умерла на этой неделе в возрасте 15 лет.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза
Обновлено вчера в 09:01
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
В результате атаки 65 человек были убиты, ещё десять получили ранения.
Обновлено вчера в 19:17
Общество
Рекрутеры рассказали, какие качества ждут от рабочих
От рабочих с высшим образованием ждут специализированных знаний(73%), владения ИТ-системами и навыками программирования (49%) и тоже добросовестности и дисциплинированности (43%).
Обновлено в 01:38
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация»
Банк России с 29 июля отозвал лицензию у нижегородского банка "Ассоциация".
Обновлено в 01:35
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Двое подростков задержаны в Подмосковье за двойное убийство
Двое подростков задержаны в Подмосковье, их подозревают в двойном убийстве, сообщает Следственный комитет.
Обновлено вчера в 14:43
Транспорт
На трассе «Байкал» ввели ограничение из-за паводка
Обновлено в 01:54
Экономика
«Росгеология» просится в арктическую разведку
Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.
Обновлено вчера в 18:18
Авто
За полгода москвичи совершили свыше 24 млн поездок на каршеринге
Москвичи и гости столицы стали пользоваться системой краткосрочной арендой автомобиля еще чаще и за полгода совершили более 24 миллионов поездок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:28
Здоровье
Московский врач дал советы по защите здоровья в плохую погоду
Ранее врач-терапевт ГКБ № 31 Марина Анисимова рассказала, какие опасности несет такая резкая смена погоды для определенных групп граждан и как им обезопасить свое здоровье.
Обновлено вчера в 21:29
Энергетика
Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина
Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг».
Обновлено вчера в 23:44
Политика
В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о государственном языке
На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено 26 июля в 12:29
Происшествия
В Якутии 22 человека отравились шаурмой
Обновлено в 02:02
Здоровье
В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача
В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
Обновлено вчера в 00:00
Политика
Иностранцев ограничивают в «Яндексе» и Mail.ru Group
Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин в последний день весенней сессии внес на рассмотрение парламента поправки, которые ограничивают право иностранцев владеть и управлять информационно значимыми для развития инфраструктуры интернет-ресурсами.
Обновлено 26 июля в 11:36
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Обновлено вчера в 23:19
Общество
Эксперты назвали лучшую зубную пасту
Эксперты "Росконтроля" взяли на пробу образцы зубной пасты от семи брендов: "Новый жемчуг", "Пародонтол", Biomed, Splat Professional, Blend-a-med, President и "Лесной бальзам".
Обновлено в 01:53
Автоспорт
Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»
Обновлено вчера в 11:08
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 2,6 млн га
Обновлено вчера в 10:59
Финансы
Cтавки сделаны: что будет в августе с курсом рубля
Аналитик предсказывает спокойный август для отечественной валюты — с сохранением сложившегося диапазона 62-64 рубля за доллар.
Обновлено в 01:00
Общество
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Игры
Bully 2 может выйти осенью 2020 года
Сиквел Bully может выйти осенью 2020 года.
Обновлено вчера в 16:55