Политика

Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на УкраинеГазета.Ru вчера в 13:43

В результате украинская армия сможет захватить регионы России. Это необходимо сделать для поддержки новой демократической власти, считает Кухар. Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
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На Украине призвали ввести войска в Россию

Lenta.ruвчера в 15:06

В Сети высмеяли украинского журналиста, который призвал ввести войска в Россию

Life.ru00:21
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Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.
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Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин в последний день весенней сессии внес на рассмотрение парламента поправки, которые ограничивают право иностранцев владеть и управлять информационно значимыми для развития инфраструктуры интернет-ресурсами.
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