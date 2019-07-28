Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на УкраинеГазета.Ru 13:43
В результате украинская армия сможет захватить регионы России. Это необходимо сделать для поддержки новой демократической власти, считает Кухар. Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
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с чего всё началось
На своей странице в Facebook Кухар призвал украинские власти выступить с заявлением о том, что вооруженные силы страны готовы поддержать «переходное демократическое правительство народного доверия в России», которое «будет создано до проведения в России досрочных выборов всех органов власти», а также «люстрации» действующей власти.Взгляд.ру06:08
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