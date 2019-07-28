В результате украинская армия сможет захватить регионы России. Это необходимо сделать для поддержки новой демократической власти, считает Кухар. Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.

Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине

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