Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на УкраинеГазета.Ru 13:43
В результате украинская армия сможет захватить регионы России. Это необходимо сделать для поддержки новой демократической власти, считает Кухар. Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 20:31, Вашингтон
Футбол
«Динамо» обыграло «Шахтер» в Суперкубке Украины
Обновлено в 16:11
Технологии
В Волгоградской области развивается отрасль аддитивного производства
Как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, отрасль аддитивного производства успешно развивается и занимает новые сегменты рынка за счет производства деталей с уникальными микроструктурами.
Обновлено в 07:06
Общество
Москвичей ждет температурный антирекорд
В Москве температура к середине недели может опуститься ниже +5°C. Об этом сообщают "Метеовести".
Обновлено в 19:54
Политика
Трамп назвал имя кандидата на пост главы нацразведки
Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки, нынешний глава ведомства Дэн Коутс уйдет с поста 15 августа.
Обновлено в 16:58
Происшествия
Навального доставили в больницу из спецприемника
Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
Обновлено в 05:46
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Обновлено в 04:15
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Празднование Дня ВМФ стартовало парадом во Владивостоке
В России стартовали праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
Чиновник, раскрывший коррупцию в ФСБ, получил 4,5 года за мошенничество
Оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и, более того, предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным.
Обновлено в 14:29
Общество
Названа дата начала продаж арбузов в Москве
Обновлено в 17:51
Футбол
ЦСКА обыграл «Локомотив» благодаря назначенному с помощью VAR пенальти
11-метровый в ворота «Локомотива» был назначен арбитром Владиславом Безбородовым при помощи VAR — судья зафиксировал фол защитника Мурило на Чалове только после просмотра видеоповтора.
Обновлено в 14:27
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Армия и оружие
Испытания израильской ракеты на Аляске показали на видео
Министерство обороны Израиля опубликовало видео испытаний новейшей противоракеты Arrow 3 национальной системы ПРО.
Обновлено в 08:22
Кино
Мишка, брутализм и эротика: что оставила после себя Олимпиада-80
Мишка, придуманный иллюстратором Виктором Чижиковым, окончательно стал культурной иконой после церемонии закрытия Олимпиады, в финале которой огромная кукла под песню «До свиданья, Москва» унеслась в небо над «Лужниками».
Обновлено в 17:05
Армия и оружие
На Сахалине потренировались обезвреживать террористов на пароме
По легенде учения, представители международной террористической организации захватили паром "Сахалин-10" (Татарский пролив, территориальное море России).
Обновлено в 19:18
Музыка
В Румынии проходит «Фестиваль русской поэзии»
27 июля в Румынии открылся национальный тур школьного конкурса «Фестиваль русской поэзии», сообщает «Русский мир».
Обновлено в 07:08
Музыка
Лидер Rammstein сел за штурвал самолёта на пути в Москву
На кадрах показано, как он сидит в кресле пилота частного самолёта. Видео было снято 27 июля — дата видна на экране в салоне.
Обновлено в 13:23
Наука
Составлена молекулярная карта гидры
Ученые из Калифорнийского университета проанализировали РНК-транскриптомы 25 000 клеток гидры для того чтобы узнать, как происходит процесс дифференцировки на молекулярном уровне.
Обновлено в 11:57
Космос
На стартовый стол Байконура вывели ракету «Союз-2.1а»
Обновлено в 10:17
Политика
Власти Абхазии назвали условия для диалога с Грузией
Вице-спикер парламента Абхазии Левон Галустян назвал условия для диалога с Грузией.
Обновлено в 18:25
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
В Чечне объяснили назначение Кадырова мэром города
Обновлено в 13:34
Экономика
Фармритейлеры теряют покупателей
Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.
Обновлено в 12:29
Автоспорт
Двое гонщиков Alfa Romeo оштрафованы по итогам Гран-при Германии
Пилоты итальянской команды Alfa Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинацци оштрафованы по итогам гонки 11-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Германии.
Обновлено в 16:09
Автоспорт
Даниил Квят встал на третье место
Российский гонщик показал лучший результат в сезоне Даниил Квят на Гран-при Германии показал результат, который, не исключено, поможет ему добиться повышения в классе и перебраться из Toro Rosso обратно в Red Bull.
Обновлено в 18:18
Общество
Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа: не спешите с обещаниями
Первая половина недели принесет вам легкость в мыслях и позволит расширить круг общения.
Обновлено вчера в 01:43