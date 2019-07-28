В результате украинская армия сможет захватить регионы России. Это необходимо сделать для поддержки новой демократической власти, считает Кухар. Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.

Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине

Футбол Ковач уверен в скором переходе в «Баварию» Зане Главный тренер «Баварии» Нико Ковач ожидает переход в команду полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане.

Происшествия В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Кино «Король лев» возглавил российский прокат в выходные Американский анимационный фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные, собрав более 513,5 миллиона рублей.

Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

Авто Первый серийный гиперкар SSC Tuatara представят в августе В августе 2019 года на автомобильной неделе в Монтерее ключи от первого серийного автомобиля SSC Tuatara будут переданы счастливому владельцу.

Экономика Пакет акций «Газпрома» в 2,93% продан по одной заявке Дочерние компании "Газпрома" - Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited - 25 июля установили цену продажи 2,93% пакета акций холдинга на Московской бирже в 200,5 рубля за акцию, таким образом они выручили за весь пакет около 139 млрд рублей.

Происшествия Женщину во время бега убило ударом молнии Как отмечается, 45-летняя женщина принимала участие в забеге по природному рельефу, когда ее поразила молния.

Политика В Совфеде поддержали призыв грузинского депутата к диалогу с Россией Ранее депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ада Маршания в ходе митинга в Батуми призвала официальный Тбилиси начать прямой диалог с Москвой.

Происшествия СК начал проверку после гибели гонщика в Подмосковье Следственный комитет России начал проверку после гибели гонщика Сергея Боричева на соревновании "Московская миля" в Подмосковье, сообщает РИА "Новости".

Авто В России корпоративные продажи автомобилей растут четвертый год подряд Как отмечают аналитики, корпоративные продажи новых машин в России растут уже четвертый год подряд.

Экономика Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.

Политика Соратник Зеленского заявил, что идея переименования России неадекватна Избранный депутат украинской Рады от партии сторонников Зеленского «Слуга народа» Максим Бужанский подверг критике идею переименования России в «Московию» и назвал единственным итогом Майдана «легализацию нацизма».

Происшествия Экс-сотрудник администрации президента РФ получил 4,5 года за мошенничество Бывший начальник департамента администрации президента России Михаил Горбатов, который одновременно был штатным сотрудником ФСБ, признан 235-м гарнизонным военным судом виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ».

Экономика В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.

Происшествия На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.

Здоровье В Волгоградской области на паллиативную помощь выделят свыше 100 млн В 2019 году для развития паллиативной службы в регионе закупят свыше 400 000 единиц оборудования и расходных материалов, а также средства для ухода и лекарства.