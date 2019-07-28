Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на УкраинеГазета.Ru 13:43
В результате украинская армия сможет захватить регионы России. Это необходимо сделать для поддержки новой демократической власти, считает Кухар. Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 22:03, Вашингтон
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
Обновлено в 07:20
Происшествия
Спасатели эвакуировали из подтопленных районов Иркутской области более 1 тыс. человек
Обновлено в 21:28
Армия и оружие
Sohu: Т-90АМ проигрывает по цене новейшему китайскому изделию
Китайское издание Sohu решило составить рейтинг ОБТ, руководствуясь их стоимостью.
Обновлено в 18:39
Армия и оружие
Секретный корабль принял участие в параде ко Дню ВМФ во Владивостоке
Владивосток принял парад честь Дня Военно-морского флота. В Амурский залив вышло около 40 боевых кораблей.
Обновлено в 00:28
Футбол
Ковач уверен в скором переходе в «Баварию» Зане
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач ожидает переход в команду полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане.
Обновлено в 21:32
Происшествия
В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек
Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
В результате атаки боевиков в Нигерии погибли 65 человек
Обновлено в 20:49
Кино
«Король лев» возглавил российский прокат в выходные
Американский анимационный фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные, собрав более 513,5 миллиона рублей.
Обновлено в 20:25
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Авто
Первый серийный гиперкар SSC Tuatara представят в августе
В августе 2019 года на автомобильной неделе в Монтерее ключи от первого серийного автомобиля SSC Tuatara будут переданы счастливому владельцу.
Обновлено вчера в 15:24
Экономика
Пакет акций «Газпрома» в 2,93% продан по одной заявке
Дочерние компании "Газпрома" - Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited - 25 июля установили цену продажи 2,93% пакета акций холдинга на Московской бирже в 200,5 рубля за акцию, таким образом они выручили за весь пакет около 139 млрд рублей.
Обновлено 26 июля в 07:03
Происшествия
Женщину во время бега убило ударом молнии
Как отмечается, 45-летняя женщина принимала участие в забеге по природному рельефу, когда ее поразила молния.
Обновлено в 18:53
Политика
В Совфеде поддержали призыв грузинского депутата к диалогу с Россией
Ранее депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ада Маршания в ходе митинга в Батуми призвала официальный Тбилиси начать прямой диалог с Москвой.
Обновлено в 12:30
Происшествия
СК начал проверку после гибели гонщика в Подмосковье
Следственный комитет России начал проверку после гибели гонщика Сергея Боричева на соревновании "Московская миля" в Подмосковье, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:25
Авто
В России корпоративные продажи автомобилей растут четвертый год подряд
Как отмечают аналитики, корпоративные продажи новых машин в России растут уже четвертый год подряд.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
Армянский военный погиб при обстреле на границе
Обновлено в 15:43
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Политика
Соратник Зеленского заявил, что идея переименования России неадекватна
Избранный депутат украинской Рады от партии сторонников Зеленского «Слуга народа» Максим Бужанский подверг критике идею переименования России в «Московию» и назвал единственным итогом Майдана «легализацию нацизма».
Обновлено в 21:49
Происшествия
Экс-сотрудник администрации президента РФ получил 4,5 года за мошенничество
Бывший начальник департамента администрации президента России Михаил Горбатов, который одновременно был штатным сотрудником ФСБ, признан 235-м гарнизонным военным судом виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 19:54
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Происшествия
В Подмосковье подростков задержали за двойное убийство
Обновлено в 18:25
Футбол
«Динамо» обыграло «Шахтёр» в матче за Суперкубок Украины по футболу
Киевское «Динамо» одержало победу над донецким «Шахтёром» в матче за Суперкубок Украины по футболу.
Обновлено в 16:53
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Здоровье
В Волгоградской области на паллиативную помощь выделят свыше 100 млн
В 2019 году для развития паллиативной службы в регионе закупят свыше 400 000 единиц оборудования и расходных материалов, а также средства для ухода и лекарства.
Обновлено в 11:36
Политика
В Киеве начался крестный ход «новой церкви»
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавил крестный ход от Софийской площади к памятнику князю Владимиру в праздник Крещения Руси.
Обновлено в 06:17