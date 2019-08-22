Государство должно подготовиться. Например, у нас многие объекты критической инфраструктуры, как, например, объекты атомной энергетики, по-прежнему, спустя пять лет после начала войны, критически зависят от поставок из России. Поставки угля у нас по-прежнему замкнуты на России.

Заявление сделал известный украинский журналист главный редактор портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов. Журналист отметил, что Украина на данный момент не готова к военным действиям. Однако, есть реальная угроза со стороны России, а значит необходимо срочно предпринять соответствующие меры.

Готовиться к объявлению войны России призвали на Украине

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