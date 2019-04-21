«Готовимся забрать три очка». «Спартак» ответил «Енисею»Спорт-Экспресс 10:29

Готовимся забрать в копилку три очка👌 pic.twitter.com/Btz02eVNDf – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 апреля 2019 г. "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. "Енисей" с 13 баллами располагается на последней строчке.

Политика Порошенко признал поражение на выборах президента Украины Действующий президент Украины Петр Порошенко признал поражение от Владимира Зеленского на выборах главы государства в воскресенье, 21 апреля, передает «РИА Новости».

Политика Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.

Политика Армянский премьер Пашинян продемонстрировал знание мовы и поздравил Зеленского Глава правительства Армении Никол Пашинян на украинском языке поздравил на своей странице в Twitter Владимира Зеленского с победой на президентских выборах, выразив надежду, что со сменой власти в Киеве уровень отношений между двумя странами выйдет на новый уровень Зеленский после обработки более 8% протоколов набирает 72,48% голосов, Петр Порошенко — 25,20%.

Кино Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть Пользователи из Германии, оплатившие просмотр восьмого сезона сериала, смогли посмотреть вторую серию сразу после окончания первого эпизода.

Политика США дали Порошенко гарантии неприкосновенности Действующий украинский президент Петр Порошенко уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов, которые дали соответствующие предупреждения команде Владимиру Зеленскому, победившему по данным экзит-поллов во втором туре президентских выборов на Украине.

Политика Зеленский назвал задачу номер один после победы Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.

Общество Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.

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Политика К Зеленскому в штаб пришла полиция Владимир Зеленский сидит в штабе и заполняет бумаги для протокола.

Политика Порошенко пообещал подписать закон о языке Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.

Политика Явка на выборах президента Украины на 11:00 составила 18,15% Явка во втором туре президентских выборов на Украине, который проходит в воскресенье, по состоянию на 11:00 составила 18,15%.

Общество Названы пять самых опасных животных России Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.

Политика Студия «Квартал 95» уже планирует съемки без Зеленского Представитель "Квартала 95" сообщил, что студия уже начала планировать съемки новых шоу без участия Владимира Зеленского, который сегодня выступает кандидатом в президенты Украины во втором туре выборов.

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