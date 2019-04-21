Футбол
«Готовимся забрать три очка». «Спартак» ответил «Енисею»Спорт-Экспресс 10:29
Аяз Гулиев
|21′
|32′
Олег Данченко
Самуэль Жиго
|37′
Николай Рассказов
|45′+1′
|46′
Бабакар Сарр
Дмитрий Торбинский
|46′
Максим Семакин
Александр Зотов
|59′
Александр Соболев
Артур Саркисов
Георгий Мелкадзе
Александр Ташаев
|66′
Фернандо
Михаил Игнатов
|74′
Аяз Гулиев
|83′
Николай Рассказов
Андрей Ещенко
|88′
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
25
Мельгарехо
7
Гулиев
47
Зобнин
88
Ташаев
12
Адриано
22
Игнатов
1
Нестеренко
3
Ятченко
63
Гаджибеков
13
Грицаенко
2
Кичин
17
Савичев
8
Огуде
94
Данченко
6
Торбинский
7
Зотов
11
Саркисов
Енисей
Расстановка 4‑5‑1
Готовимся забрать в копилку три очка👌 pic.twitter.com/Btz02eVNDf – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 апреля 2019 г. "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. "Енисей" с 13 баллами располагается на последней строчке.
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Спартак - Енисей 21 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 24 тура чемпионата России по футболу
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