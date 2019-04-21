Футбол

«Готовимся забрать три очка». «Спартак» ответил «Енисею»Спорт-Экспресс 10:29

Спартак — Енисей
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
21′
32′
Олег Данченко
Самуэль Жиго
37′
Николай Рассказов
45′+1′
46′
Бабакар Сарр
Дмитрий Торбинский
46′
Максим Семакин
Александр Зотов
59′
Александр Соболев
Артур Саркисов
Георгий Мелкадзе
Александр Ташаев
66′
Фернандо
Михаил Игнатов
74′
Аяз Гулиев
83′
Николай Рассказов
Андрей Ещенко
88′
Готовимся забрать в копилку три очка👌 pic.twitter.com/Btz02eVNDf – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 апреля 2019 г. "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. "Енисей" с 13 баллами располагается на последней строчке.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Енисей»: «С днем рождения, „Спартак“! На этом подарки закончены»

Soccer.ru11:57

«Енисей» поздравил «Спартак» с 97-летием: больше подарков не будет

Чемпионат11:47

Спартак - Енисей 21 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 24 тура чемпионата России по футболу

Комсомольская правдавчера в 17:00

Сотникова присутствует на матче «Спартак» - «Енисей»

Спорт-Экспресс11:48

«Спартак» в матче чемпионата России против «Енисея» продолжит борьбу за еврокубки

ТАССвчера в 17:32

«Спартак» — «Енисей». Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru10:38

Спартак - Енисей: где смотреть матч

Евро-футбол.рувчера в 19:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 17:08, Ашберн
Политика

Порошенко признал поражение на выборах президента Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко признал поражение от Владимира Зеленского на выборах главы государства в воскресенье, 21 апреля, передает «РИА Новости».
Обновлено в 13:26
Политика

Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины

Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.
Обновлено в 13:55
Политика

Армянский премьер Пашинян продемонстрировал знание мовы и поздравил Зеленского

Глава правительства Армении Никол Пашинян на украинском языке поздравил на своей странице в Twitter Владимира Зеленского с победой на президентских выборах, выразив надежду, что со сменой власти в Киеве уровень отношений между двумя странами выйдет на новый уровень Зеленский после обработки более 8% протоколов набирает 72,48% голосов, Петр Порошенко — 25,20%.
Обновлено в 17:01
Кино

Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть

Пользователи из Германии, оплатившие просмотр восьмого сезона сериала, смогли посмотреть вторую серию сразу после окончания первого эпизода.
Обновлено в 16:12
Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»

Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Политика

США дали Порошенко гарантии неприкосновенности

Действующий украинский президент Петр Порошенко уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов, которые дали соответствующие предупреждения команде Владимиру Зеленскому, победившему по данным экзит-поллов во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 16:54
Армия и оружие

В США сравнили С-400 со смертоносным копьем Короля Ночи

Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 Себастьян Роблин сравнил с копьем Короля Ночи, предводителем белых ходоков.
Обновлено в 12:53
Политика

Зеленский назвал задачу номер один после победы

Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Политика

К Зеленскому в штаб пришла полиция

Владимир Зеленский сидит в штабе и заполняет бумаги для протокола.
Обновлено в 08:08
Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языке

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Политика

Явка на выборах президента Украины на 11:00 составила 18,15%

Явка во втором туре президентских выборов на Украине, который проходит в воскресенье, по состоянию на 11:00 составила 18,15%.
Обновлено в 07:02
Общество

Названы пять самых опасных животных России

Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Политика

Студия «Квартал 95» уже планирует съемки без Зеленского

Представитель "Квартала 95" сообщил, что студия уже начала планировать съемки новых шоу без участия Владимира Зеленского, который сегодня выступает кандидатом в президенты Украины во втором туре выборов.
Обновлено в 11:52
Гаджеты

Дефицита продаж OnePlus 7 не ожидается

По словам главы компании Лю Цзоху, объем складских запасов OnePlus 7 к моменту старта продаж составит более одного миллиона единиц.
Обновлено в 08:48
Политика

В Северной Македонии пройдут выборы президента

Выборы нового главы Северной Македонии будут проходить в республике в воскресенье и станут первыми с момента переименования бывшей югославской республики и шестыми по счету после обретения страной независимости.
Обновлено вчера в 17:02
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Футбол

«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму

"Валенсия" в гостях обыграла "Бетис" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 16:55
Музыка

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:27
Общество

Житель Канады выиграл джекпот национальной лотереи в размере $10 млн

Канадец выиграл в популярную национальную лотерею "6 из 49" 13,4 млн канадских долларов ($10 млн).
Обновлено в 11:49
Общество

«Ашан» в столичном ТЦ «Авиапарк» приостановил продажу алкоголя из‑за Вербного воскресенья

Посетители гипермаркета «Ашан» в московском торговом центре «Авиапарк» столкнулись с тем, что в выходные магазин приостановил продажу алкоголя из-за Вербного воскресенья, сообщает «Открытые медиа».
Обновлено в 14:22
Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено вчера в 22:23
Космос

Ученые предложили запустить в космос гараж для космических кораблей

Обновлено вчера в 20:02
Футбол

Голевой дубль Дзюбы принес «Зениту» победу в Краснодаре

Обновлено вчера в 18:09
Политика

США утратили статус мирового гаранта сохранности золота

Соединенные Штаты утратили статус надежного первоклассного партнера из-за своей политики, поэтому страны забирают свое золото из хранилищ Федеральной резервной системы.
Обновлено в 09:23
Политика

Алексей Пушков: украинцы не стали голосовать за ненависть к России

Украинцы не стали голосовать за ненависть к России, которая была единственной программой Порошенко.
Обновлено в 13:49
Происшествия

В ДТП со «скорой» на Кубани погибли два человека и трое пострадали

В результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Крымском районе Краснодарского края погибли два человека, ещё трое пострадали.
Обновлено в 13:21
Политика

Лавров высказался о новой провокации в Керченском проливе

Сергей Лавров предположил, что новая провокация в Керченском проливе снова может обернуться санкциями.
Обновлено в 06:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное