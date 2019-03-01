Экономика

Lenta.ruLenta.ruГосзаказчиков обяжут покупать российские товары

Квоты будут рассчитаны на два года. В 2020 году ведомство предлагает обязать госзаказчиков закупать 30 процентов товаров российского производства, в 2021-м — 50 процентов.
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с чего всё началось

Минпромторг предложил установить квоту на госзаказ российских товаров в 50%

На прошлой неделе Минпромторг направил его для обсуждения в Минфин, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). «Ведомости» ознакомились с копией письма, подлинность подтвердил федеральный чиновник.
Ведомостивчера в 17:15

Подробнее о событии

ФАС не поддерживает предложения Минпромторга по квотам производителей из РФ в госзаказе

ТАСС05:57

Минпромторг предложил установить 50% квоту на госсзакупку российских товаров

Эхо Москвы01:30

«Ведомости» узнали о планах Минпромторга ввести квоту на госзаказ российских товаров в 50%

Интерфаксвчера в 18:35

СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров

РБКвчера в 19:39

В госзаказе ищут российскую долю

Коммерсантъвчера в 18:42

Минпромторг предложил ввести квоту на госзаказ отечественных товаров

News.ruвчера в 20:10

Минпромторг предложил установить квоту на госзаказ российских товаров в 50%

Ведомостивчера в 17:15
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Политика

Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи

Известия 04:55
Политика

Президент Грузии назвала условия диалога с Россией

Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Происшествия

Следствие: незаконный бизнес обогатил Абызова на 32 миллиарда рублей

32 миллиарда рублей экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов получил от незаконного предпринимательства.
Вести.Ru 06:36
Политика

Коломойский нашел решение конфликта в Донбассе

«Сегодня совпали вектора, можно воспользоваться этой ситуацией и предложить им: убираем требования об изменениях в конституцию, оставим особый статус, не будем его раз в году продлевать, сделаем его на пять лет, переходный период и проведем там [в Донбассе] выборы», — сказал Коломойский.
Lenta.ru 06:15
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет

Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Происшествия

Работники дома престарелых бросили пожилого россиянина на полу и ушли

Lenta.ru 05:46
Происшествия

Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела

Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
Интерфакс 05:20
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объяснил, почему глава государства не первый год в рамках авиасалона МАКС покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Шоу-бизнес

Актриса Мария Миронова во второй раз станет мамой

Мария Миронова станет мамой во второй раз. Радостную новость 46-летняя актриса сообщила как бы невзначай на своей странице в Instagram.
Газета Metro 06:19
Армия и оружие

Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Происшествия

Почти 700 тысяч человек эвакуировали в Японии из-за ливней

Из-за непрекращающихся ливней почти 700 тысяч жителей юго-западных районов Японии были вынуждены оставить свои дома.
VSE42 Новости 00:42
Происшествия

Жителей Ростовской области подозревают в использовании рабского труда

Двоих жителей Ростовской области подозревают в использовании рабского труда, возбуждено уголовное дело.
ТАСС 05:11
Политика

В Татарстане отвергли праздник раздора между русскими и татарами

Народные избранники, принимавшие участие в совместном заседании комитетов, полагают, что если такой праздник все-таки будет установлен на федеральном уровне, то это может вызвать негативную реакцию части российского общества, привести к его разобщению вплоть до возможного возникновения социальных конфликтов, в первую очередь между татарами и русскими.
IslamNews 26 августа в 11:21
Армия и оружие

В России создают принципиально новый вертолёт

В новой машине найдут применение аддитивные технологии, новые методы сборки, композитные материалы, а также современные профили винтов и передовая конструкция втулки несущего винта, пояснил Шибитов.
REGNUM 00:44
Здоровье

В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении

Пять хирургов Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Происшествия

Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске

Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде

Российская газета 02:54
Экономика

МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней

По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45
Политика

Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском 05:43
Экономика

Консорциум немецких компаний готов участвовать в проекте ВСМ Москва-Петербург

Как пишет ТАСС, в консорциум входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и ряд других немецких компаний.
Известия 05:54
Технологии

В России разработан новый защищенный компьютер «Эльбрус 801М»

АО Концерн «Автоматика», входящий в Ростех, представил на авиасалоне МАКС-2019 высокопроизводительный моноблочный компьютер «Эльбрус 801М» в новом дизайне.
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Политика

В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.
РИА Новости 06:44
Общество

Москвичам повысили минимальную пенсию

С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
Политика

Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины

Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
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Актер Александр Семчев похудел на 100 кг

Известный актер театра и кино Александр Семчев, чей вес доходил до 190 кг, похудел практически вдвое, сбросив 100 килограммов лишнего веса.
Sport24.ru 03:31
Армия и оружие

Су-34 и Ан-26 отработали посадку на строящейся магистрали в Татарстане

РИА Новости 05:08
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Песков высказался об изнасилованиях девушек полицейскими в Екатеринбурге и Анапе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «отвратительными» случаи изнасилования полицейскими девушек в Екатеринбурге и Анапе.
URA.Ru 06:31
Политика

Пекин не пустил военный корабль США в порт Циндао

Газета.Ru 06:42
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