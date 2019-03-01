Экономика
Lenta.ruГосзаказчиков обяжут покупать российские товары
Квоты будут рассчитаны на два года. В 2020 году ведомство предлагает обязать госзаказчиков закупать 30 процентов товаров российского производства, в 2021-м — 50 процентов.
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с чего всё началось
На прошлой неделе Минпромторг направил его для обсуждения в Минфин, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). «Ведомости» ознакомились с копией письма, подлинность подтвердил федеральный чиновник.Ведомостивчера в 17:15
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Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
Известия 04:55
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Происшествия
Следствие: незаконный бизнес обогатил Абызова на 32 миллиарда рублей
32 миллиарда рублей экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов получил от незаконного предпринимательства.
Вести.Ru 06:36
Политика
Коломойский нашел решение конфликта в Донбассе
«Сегодня совпали вектора, можно воспользоваться этой ситуацией и предложить им: убираем требования об изменениях в конституцию, оставим особый статус, не будем его раз в году продлевать, сделаем его на пять лет, переходный период и проведем там [в Донбассе] выборы», — сказал Коломойский.
Lenta.ru 06:15
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Происшествия
Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела
Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
Интерфакс 05:20
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объяснил, почему глава государства не первый год в рамках авиасалона МАКС покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Шоу-бизнес
Актриса Мария Миронова во второй раз станет мамой
Мария Миронова станет мамой во второй раз. Радостную новость 46-летняя актриса сообщила как бы невзначай на своей странице в Instagram.
Газета Metro 06:19
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Происшествия
Почти 700 тысяч человек эвакуировали в Японии из-за ливней
Из-за непрекращающихся ливней почти 700 тысяч жителей юго-западных районов Японии были вынуждены оставить свои дома.
VSE42 Новости 00:42
Происшествия
Жителей Ростовской области подозревают в использовании рабского труда
Двоих жителей Ростовской области подозревают в использовании рабского труда, возбуждено уголовное дело.
ТАСС 05:11
Политика
В Татарстане отвергли праздник раздора между русскими и татарами
Народные избранники, принимавшие участие в совместном заседании комитетов, полагают, что если такой праздник все-таки будет установлен на федеральном уровне, то это может вызвать негативную реакцию части российского общества, привести к его разобщению вплоть до возможного возникновения социальных конфликтов, в первую очередь между татарами и русскими.
IslamNews 26 августа в 11:21
Армия и оружие
В России создают принципиально новый вертолёт
В новой машине найдут применение аддитивные технологии, новые методы сборки, композитные материалы, а также современные профили винтов и передовая конструкция втулки несущего винта, пояснил Шибитов.
REGNUM 00:44
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде
Российская газета 02:54
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском 05:43
Экономика
Консорциум немецких компаний готов участвовать в проекте ВСМ Москва-Петербург
Как пишет ТАСС, в консорциум входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и ряд других немецких компаний.
Известия 05:54
Технологии
В России разработан новый защищенный компьютер «Эльбрус 801М»
АО Концерн «Автоматика», входящий в Ростех, представил на авиасалоне МАКС-2019 высокопроизводительный моноблочный компьютер «Эльбрус 801М» в новом дизайне.
NewInform 06:28
Политика
В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.
РИА Новости 06:44
Общество
Москвичам повысили минимальную пенсию
С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Известный актер театра и кино Александр Семчев, чей вес доходил до 190 кг, похудел практически вдвое, сбросив 100 килограммов лишнего веса.
Sport24.ru 03:31
Армия и оружие
Су-34 и Ан-26 отработали посадку на строящейся магистрали в Татарстане
РИА Новости 05:08
Происшествия
Песков высказался об изнасилованиях девушек полицейскими в Екатеринбурге и Анапе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «отвратительными» случаи изнасилования полицейскими девушек в Екатеринбурге и Анапе.
URA.Ru 06:31
Политика
Пекин не пустил военный корабль США в порт Циндао
Газета.Ru 06:42