Экономика
Государство выделит на развитие Камчатки 4,7 млрд рублейВедомости вчера в 22:27
Всего в регионе выделено 57 центров экономического роста. В них проживает около 80% населения края или 6,6 млн человек. По словам Трутнева, запланировано 412 мероприятий на общую сумму 94 млрд руб.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 02:15, Ашберн
Политика
Главу американской тюрьмы Гуантанамо уволили после расследования
Адмирал ВМС США Крейг Стивен Фаллер уволил контр-адмирала Джона Ринга, возглавлявшего американскую тюрьму Гуантанамо на Кубе.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Пожар произошел на алюминиевом заводе в Красноярске
Пожар произошел на Красноярском алюминиевом заводе, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 21:57
Культура
На шоу «Голос. Дети» началась проверка после победы дочери Алсу
Проверка началась в ночь на субботу, причины ее пока неизвестны, пишет Газета.ру.
Обновлено 27 апреля в 05:44
Авто
Составлен ТОП-5 самых ненадежных автомобилей в России
Обновлено в 00:57
Транспорт
В московском метро в пятницу закроют две станции красной ветки
Станции "Румянцево" и "Саларьево" московского метрополитена закроют в пятницу, 3 мая, для продления Сокольнической линии, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил победу дочери Алсу на шоу «Голос»
Пригожин в своем Instagram призвал спокойно разобраться в причинах победы Микеллы.
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Пушков оценил слова Зеленского о «миссии» Украины
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова победителя украинских президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что якобы миссия Украины быть примером демократии для пост-советских стран.
Обновлено вчера в 17:19
Транспорт
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.
Обновлено вчера в 19:37
Кино
Дочь Джонни Деппа сыграет в космической драме «Путешественники»
Актриса Лили-Роуз Мелодии Депп — дочь Джонни Деппа — сыграет в фантастическом драматическом триллере «Путешественники», пишет Deadline.
Обновлено вчера в 16:08
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Общество
Меньше всего работодатели заботятся об ученых и преподавателях
Служба исследований компании HeadHunter выяснила, насколько работодатели заботятся о своих сотрудниках в России.
Обновлено в 00:30
Общество
Обвал берега реки угрожает более 150 жителям поселка Сотниково
Обвал берега реки Селенги угрожает более 150 жителям бурятского поселка Сотниково, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы правительства республики Алексея Фишева.
Обновлено в 02:00
Экономика
В России ввели лимиты на отправку денежных переводов в четыре страны
С 16 апреля работающие в России системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тыс. руб. в месяц) и Казахстан (до 150 тыс. руб.), сообщает газета «Ведомости».
Обновлено в 02:01
Финансы
Доллар в мае: проблемы могут начаться уже с первого числа
От характера комментариев и решения по ставке будет зависеть курс доллара после праздников: вероятно ФРС смягчит денежно-кредитную политику, и доллар продолжит ослабление (до 63 рублей), но если изменит свои планы, то "американец" может укрепиться (до 65-66).
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Счетная палата нашла нарушения при строительстве петербургского метро
При проверке строительства новых станций Санкт-Петербургского метрополитена к чемпионату мира по футболу 2018 года аудиторы Счетной палаты (СП) РФ выявили нарушения: стоимость контракта при общем объеме 33,9 млрд рублей была завышена на 233,2 млн рублей (то есть на 0,67%).
Обновлено в 01:54
Транспорт
Свердловский губернатор обратился к жителям из-за снегопада
Обновлено вчера в 23:55
Наука
Серебряные нанонити помогли создать прозрачные проводящие пленки
Электрическую проводимость обеспечивали серебряные нанонити, которые удалось вытянуть до значений соотношения длины к толщине 1000.
Обновлено 27 апреля в 09:49
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено вчера в 13:43
Общество
Пользователи раскрыли систему накрутки голосов в пользу дочери Алсу
В одном из каналов, было сказано, что за голос в пользу Микеллы Абрамовой предлагали тысячу рублей.
Обновлено вчера в 21:13
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено вчера в 12:57
Теннис
Теннисист Медведев остался 14-м в рейтинге АТР
Российский теннисист Даниил Медведев сохранил 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:47
Общество
Минобороны составило карту салютов 9 Мая по всей России
Обновлено вчера в 23:56
Футбол
Бывший тренер донецкого «Шахтера» извинился за свои слова о Лобановском
Бывший тренер донецкого "Шахтера" и петербургского "Зенита" Мирча Луческу принес извинения за свои слова о легендарном тренере киевского "Динамо" и сборных СССР и Украины.
Обновлено в 01:54
Происшествия
На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду
Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено вчера в 14:47
Общество
За сутки в Екатеринбурге выпало 90% месячной нормы осадков
За вчерашний день и сегодняшнюю ночь в Екатеринбурге выпало 19 миллиметров осадков — это 90% месячной нормы.
Обновлено в 01:49
Культура
Нагиев назвал ударом по репутации финал «Голоса»
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Юрий Лоза обвинил Алсу в уничтожении дочери Микеллы
Обновлено вчера в 07:20