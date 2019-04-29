Экономика

Государство выделит на развитие Камчатки 4,7 млрд рублейВедомости вчера в 22:27

Всего на Дальнем Востоке определено 57 центров экономического роста, в них проживает около 80% населения, или 6,6 млн человек. По словам Трутнева, всего запланировано 412 мероприятий на общую сумму 94 млрд руб. На эти средства планируется построить 110 новых объектов, из них 32 школы и 22 больницы.
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Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года.
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