Экономика
Государство выделит на развитие Камчатки 4,7 млрд рублейВедомости вчера в 22:27
Всего на Дальнем Востоке определено 57 центров экономического роста, в них проживает около 80% населения, или 6,6 млн человек. По словам Трутнева, всего запланировано 412 мероприятий на общую сумму 94 млрд руб. На эти средства планируется построить 110 новых объектов, из них 32 школы и 22 больницы.
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