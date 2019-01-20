Экономика
Государство предложит инвесторам льготы за инвестицииИзвестия 14:30
Государство предложит предпринимателям дополнительные льготы за инвестиции. Однако бизнесменам придется вложить в проект не менее 1 млрд рублей, указано в новом законопроекте Минфина, с которым ознакомились «Известия».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 16:17, Ашберн
Экономика
Правительство Франции разработает налог для крупных IT-компаний
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр обнародовал план налогообложения крупнейших транснациональных интернет-компаний, включая Google, Facebook, Apple и Amazon.
Обновлено в 07:10
Экономика
В Чечне решили списать миллиарды долгов за газ
Вслед за Чечней списать долги потребовали в Смоленской области Депутаты региональной думы написали аналогичное обращение в прокуратуру в тот же день, когда стало известно о списании чеченских газовых долгов.
Обновлено в 16:01
Экономика
Рост ВВП Китая может стать самым низким почти за 30 лет
Экономический рост Китая в 2018 году может стать самым низким за последние 28 лет.
Обновлено в 04:36
Экономика
Сирия закупила 200 тысяч тонн российской пшеницы
"Организация начала реализовывать первый контракт в этом году – покупка в кредит 200 тысяч тонн пшеницы российского происхождения по цене около 135 тысяч сирийских лир (311 долларов – ред.) за одну тонну", - заявил местной газете al-Baath Касим.
Обновлено вчера в 11:39
Экономика
РЖД заручились поддержкой Акимова для строительства ВСМ
На совещании в четверг у Акимова решено, что правительство подготовит и представит президенту Владимиру Путину положительный доклад с финансово-экономическим обоснованием ВСМ Москва – Нижний Новгород и предложением поддержать ВСМ, рассказали «Ведомостям» два чиновника, человек, близкий к РЖД, и два собеседника, близкие к участникам совещания.
Обновлено в 15:01
Энергетика
Индия перейдет на экологический стандарт Евро-6 с апреля 2020 года
Министр транспорта Индии Нитин Гадкари заявил, что экологический стандарт Евро-6 вступит в силу в Индии с 1 апреля 2020 года.
Обновлено вчера в 14:17
Экономика
Москва против Петербурга: где лучше живется энергетикам
Москва и Санкт-Петербург соперничают во многом — даже в доходности энергетических компаний.
Обновлено в 01:20
Экономика
Популярные офшоры резко ужесточили требования к бизнесу
По «золотому правилу» бизнес жил десятилетиями.
Обновлено в 15:06
Экономика
Экспорт продукции из Мордовии вырос на 28% по итогам 2018 года
Объем экспорта произведенной в Мордовии продукции составил по итогам 2018 года $285 млн - это на 28% больше, чем в 2017 году.
Обновлено вчера в 11:41
Экономика
«Русгидро» грозит штраф за просрочку ввода ГЭС в Северной Осетии
«Русгидро» грозит штраф за просрочку ввода Зарамагской ГЭС-1 в Северной Осетии, следует из проекта протокола заседания наблюдательного «Совета рынка», назначенного на 30 января.
Обновлено в 12:31
Экономика
В Госдуме обсудят развитие финансового рынка в 2019-2021 годах
Сегодня, 21 января, в Госдуме пройдут парламентские слушания на тему основных направлений развития финансового рынка РФ на период 2019—2021 годов, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 16:05
Экономика
К 2035 году Китай почти удвоит число аэропортов
Китай удвоит количество аэропортов к 2035 году, сообщили в Главном управлении гражданской авиации КНР (ГУГАК).
Обновлено в 12:11
Энергетика
План по разведке сланцевого газа выполнить не удалось
Китай второй раз подряд провалил план по разведке сланцевого газа, что поставило под большое сомнение перспективность разработки этого энергоносителя в КНР, пишет китайский экономический вестник Caixin.
Обновлено в 12:07
Экономика
Продажи виниловых пластинок в США растут
Рост продаж виниловых пластинок в США продолжается 13-й год подряд, показал отчет Nielsen о потреблении музыки.
Обновлено вчера в 02:51
Экономика
Грузия получит от ЕС 3,4 млрд евро
Грузия получит от Евросоюза 3,4 млрд евро, которые будут направлены на строительство новых и реабилитацию существующих автомобильных и железных дорог, портов и аэропортов, логистических центров и пограничных КПП.
Обновлено в 13:46