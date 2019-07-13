Экономика
Государство повысит детские пособия семьям с низким доходомRambler News Service 13 июля в 08:25
Законопроект предусматривает повышение критерия «нуждаемости»: с 1 января 2020 года выплаты будут осуществляться тем семьям, чей среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в данном субъекте России.
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Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом
Коммерсантъ13 июля в 06:03
Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
РИА Новости13 июля в 04:01
Правительство утвердило законопроект об увеличении декретных выплат
Московский Комсомолец13 июля в 03:59
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С 15 июля в России начался эксперимент по маркировке молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:23
Транспорт
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У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
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