Экономика

Государство повысит детские пособия семьям с низким доходомRambler News Service 13 июля в 08:25

Законопроект предусматривает повышение критерия «нуждаемости»: с 1 января 2020 года выплаты будут осуществляться тем семьям, чей среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в данном субъекте России.
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Государство поможет семьям с низким доходом

Газета.Ru13 июля в 06:18

Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом

Коммерсантъ13 июля в 06:03

Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий

News.ru13 июля в 03:36

Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума

ТАСС13 июля в 04:54

Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом

РИА Новости13 июля в 04:01

Правительство утвердило законопроект об увеличении декретных выплат

Московский Комсомолец13 июля в 03:59

Правительство одобрило увеличение детских пособий малообеспеченным семьям

РБК13 июля в 04:59
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В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
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Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
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Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Читой

Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе «Байкал» в Забайкальском крае, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
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Авто

В России взлетели цены на машины

Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.
Обновлено в 03:40
Общество

Названы марки опасного для здоровья куриного мяса

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В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

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Обновлено в 04:24
Армия и оружие

В Италии конфисковали арсенал оружия для наемников в Донбассе

Спецподразделения итальянской полиции захватили обширный арсенал оружия у представителей ультраправых организаций в ходе операции в нескольких городах севера страны, говорится в сообщении полиции Турина, поступившем в РИА Новости.
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Еще одного сотрудника ЦНИИМАШ арестовали за госизмену

Ранее за госизмену был арестован сотрудник этого же НИИ Виктор Кудрявцев.
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Происшествия

Названа причина смерти биатлониста на сборах в Крыму

Причиной внезапной смерти мурманского биатлониста Артема Хасанкаева на сборах в Крыму стала патология сердечно-сосудистой системы.
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В финальном матче Джокович 10 раз подал навылет, допустив девять двойных ошибок, и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов.
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Пять нержавеющих машин за 300 000 рублей

Оцинковка у машин лучшая, какая только может быть – горячая, двухсторонняя.
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